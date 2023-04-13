我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

綠茵瞭望／曼城輾壓拜仁 歐冠一馬平川？

易起民
B席爾瓦（左）、哈蘭德各貢獻1球1助攻，助曼城3球大勝。（歐新社）
B席爾瓦（左）、哈蘭德各貢獻1球1助攻，助曼城3球大勝。（歐新社）

歐冠8強賽曼城與拜仁大戰，賽前就被視為是一場提前上演的決賽，沒想到曼城首回合以3：0輕鬆拿下，幾乎篤定拿下4強門票。這對於年年被視為歐冠最大熱門，卻又年年鎩羽而歸的曼城來說，今年在哈蘭德（Erling Haaland）加盟後，球隊實力更上一層樓，而瓜迪歐拉（Pep Guardiola）本場的戰術，更展現了他如何兼顧進攻與防守，及強大的奪冠實力。

1、中後場變陣

瓜帥本場最亮眼的安排就是史東斯（John Stones）的角色，在進攻時，他與羅德里（Rodri）形成雙後腰，維持中場的人數優勢與硬度，三中衛的兩個邊不過分搶上，讓對方邊鋒無機可乘；防守時，史東斯向後退成為中後衛，左右兩個邊中後衛變身邊衛，四個中衛一字排開防守更穩固。簡單來說，藉由角色的變換，曼城提升防守的同時，維持了中場的優勢。

2、進攻三路並進

進攻方面，除了哈蘭德突前以外，曼城兩邊各有兩人組隊，右路是B席爾瓦（Bernardo Silva）與德布勞內（Kevin De Bruyne），左路是格拉利什（Jack Grealish）與京多安（Ilkay Gündogan），一個負責邊路突破，一個負責肋部穿插。

不同於以往，曼城比較多在左右兩邊做文章，不斷調度對手，讓拜仁露出防守漏洞再傳中，利用哈蘭德的搶點功力，或由京多安插上做第二點的搶點。當拜仁習慣對手的進攻由兩邊發起，開始將防守限縮在禁區後，曼城突然變招，透過地面將球送到禁區弧頂附近發動攻勢。羅德里的第一顆進球，就是趁拜仁中路防守薄弱，在禁區弧頂打進世界波拿下。

3、拜仁扛不住高壓

曼城本場比賽的控球率僅45％，這在瓜帥的球隊是很少見的。下半場，落後的拜仁透過加強跑動對曼城施壓，但隨著時間流逝，球員體能下降，這套高強度的壓迫產生反噬，拜仁中後衛烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）首先撐不住了，犯下低級失誤奉送曼城一分，也讓拜仁士氣一瀉千里，如果不是門將精采撲救，恐怕不只丟三分。

哈蘭德本場貢獻1球1助攻，他在各項賽事已打進45球，成為單季進球最多的英超球員，最可怕的是賽季還有兩個月。對瓜帥來說，英超冠軍已經拿膩了，只要不拿歐冠就不算個成功的賽季。如今兵強馬壯、戰術成熟，說不定正是圓夢最好的時機。

英超

上一則

MLB／6戰10打點 洋基新援平聯盟百年紀錄

下一則

NBA／雷霆氣走鵜鶘 將與灰狼爭西區季後賽最後1席

延伸閱讀

綠茵瞭望／皇馬4球虐巴薩 安帥保住位子

綠茵瞭望／皇馬4球虐巴薩 安帥保住位子
NBA／衛少轉隊後首勝湖人 快艇後衛：花2天想怎麼幫他贏

NBA／衛少轉隊後首勝湖人 快艇後衛：花2天想怎麼幫他贏
NBA／湖人要上演老八逆襲？ 傳奇後衛：西區球隊都怕他們

NBA／湖人要上演老八逆襲？ 傳奇後衛：西區球隊都怕他們
身材輸了？楊冪撞衫梅根福克斯 被「大奶女星」輾壓

身材輸了？楊冪撞衫梅根福克斯 被「大奶女星」輾壓

熱門新聞

霍華德（左）與白靈在美國算是鄰居，卻在台灣相會。圖／松露文創提供

白靈訪台看「魔獸」球賽 一聊竟發現兩人是加州鄰居

2023-04-09 16:22
詹姆斯(右)對湖人本季的經歷感到驚奇。（路透）

NBA／湖人逆轉戰績創40年罕見紀錄 詹姆斯：這很酷

2023-04-09 01:49
當時21歲的老虎伍茲(右)在1997年美國高球名人賽（Masters）以創紀錄的12桿獲勝差距，贏得他15個大滿貫賽事冠軍中的第1個，並成為奧古斯塔國家高球俱樂部（Augusta National Golf Club）最年輕的冠軍選手。路透

老虎伍茲首度大滿貫賽冠軍高爾夫球 6.4萬美元拍出

2023-04-10 13:06
湯普森對球隊在季後賽的發揮相當有自信。（Getty Images）

NBA／自信健康無敵 湯普森：沒人可在季後賽擊敗我們

2023-04-09 07:48
獨行俠多名主力輪休，唐西奇也只打了第一節。(美聯社)

NBA／獨行俠「髮夾彎」放棄拚附加賽 基德：高層的決定

2023-04-08 04:45
獨行俠從西區前六席次，季中交易後一路崩跌，最終仍是無緣季後賽。（美聯社）

NBA／德州三雄馬刺、火箭、獨行俠無緣季後賽 史上首見

2023-04-08 20:55

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間