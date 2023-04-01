羽球／世排第60名打敗第1名 台雙胞胎出線勇闖BWF決賽

台灣羽球雙胞胎兄弟檔李芳任（前）、李芳至（後）。（本報資料照片）

台灣羽壇雙胞胎兄弟組合李芳任／李芳至，西班牙公開賽持續寫下驚奇，8強賽先3局打下世界排名第一的印尼 名將法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），爆出大冷門，當地時間1日「寶島內戰」再瓦解葉宏蔚／蘇敬恒兩個局點，連兩天演出逆轉勝，以22：20、21：19闖進搭擋的第一場BWF超級賽決賽。

李芳任／李芳至世界排名60，但在西班牙一路上演以下克上戲碼，前一戰在失掉首局下扳倒世界第一組合，今天碰葉宏蔚／蘇敬恒首局也是在一路落後下發揮韌性，先消弭最多5分落後，18：20時更瓦解對手2個「局末點」，連拿4分下以22：20先下一城。

第二局李家兄弟打出3：0攻勢後就一路領先，且取得18：11絕對領先，葉宏蔚／蘇敬恒雖打出一波小高潮，一度追到19：20，但李家兄弟仍頂住壓力，直接以攻擊收下最後1分，在第3個賽末點以21：19兌現勝利，奪勝一刻忍不住丟拍宣洩情緒。

李家兄弟2016年9月雪梨羽球 國際賽打下合作的首座國際賽冠軍，之後3度奪冠，4座金盃都是國際系列賽等級，本周的西班牙公開賽屬於層級更高的BWF超級賽，且是超級300系列，世界排名60的雙胞胎持續締造驚奇，台灣時間今天晚上約8點將和世界排名18的大陸組合何濟霆／周昊東爭冠。