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羽球／周天成逆轉擊退戚又仁 晉級瑞士羽賽8強

中央社／台北24日電
台灣羽球一哥周天成。圖為他2022年7月24日在台北羽球公開賽出戰。（中央社）
台灣羽球一哥周天成。圖為他2022年7月24日在台北羽球公開賽出戰。（中央社）

台灣一哥周天成今天（24日）凌晨在瑞士羽球公開賽男單16強賽，與戚又仁激戰3局，才以2比1逆轉勝出，而「左手重砲」林俊易強碰丹麥球王安賽龍，以直落二吞敗，無緣8強。

瑞士羽球公開賽屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列，今年在瑞士巴塞爾（Basel）舉行，第3天賽程進行各組16強賽。

周天成男單首輪淘汰「羽球王子」王子維後，16強賽再度上演台灣內戰，對決戚又仁，首局就展開激戰，周天成儘管先化解對手局點，但隨後並未能把握機會，以23比25讓出首局。

周天成次局一度以11比16落後，但靠著一波8比0攻勢反超，以21比18扳平戰局。

周天成找回節奏後，決勝局開局就取得11比4領先，且未給對手太多機會，以21比9贏得勝利，鏖戰72分鐘、終於收下8強門票，接下來將與馬來西亞黃智勇爭奪4強席次。

另一場男單16強賽，台灣好手林俊易出戰丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen），雙方生涯首度對決，林俊易經歷一場震撼教育，以11比21、7比21敗下陣。

16強賽賽程結束，台灣共5組好手挺進8強，除了周天成外，還有男單李佳豪、女單白馭珀，而李佳馨一日2戰，混雙先與葉宏蔚攜手，稍作休息後再與鄧淳薫在女雙8強賽合體，爭取晉級4強機會。

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