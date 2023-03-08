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綠茵瞭望／曼聯心態崩潰 7球慘敗利物浦

易起民
利物浦「新紅箭三俠」之一薩拉赫，在這場比賽踢進2球。（路透）
利物浦「新紅箭三俠」之一薩拉赫，在這場比賽踢進2球。（路透）

英超最受矚目的「雙紅會」開打，賽前氣勢如虹的曼聯，作客本季狀態不佳的利物浦，原以為至少是場勢均力敵的比賽，沒想到利物浦以7：0痛宰「死敵」，將曼聯狠狠釘在恥辱柱上。這個可怕的分差，打破115年的紀錄，當時中國光緒皇帝還在位。

這場比賽中，利物浦的「新紅箭三俠」薩拉赫（Mohamed Salah）、努涅斯（Darwin Nunez）、加克波（Cody Gakpo）各自梅開二度，三人間愈來愈有「化學效應」，讓人期待這個組合未來的發展。

上半場雙方不相上下，雖然加克波率先為利物浦打進一球，但曼聯4射門3射正，破門機會甚至更好。但下半場風雲變色，45分鐘裡「紅魔」被對手灌了6球，顯示心態的崩潰。

本季在騰哈格（Erik ten Hag）的執教下，曼聯逐漸重回軌道，看到了復興的希望，甚至在一周前的聯賽杯決賽中擊敗紐卡索聯，拿下睽違六年的首座錦標。可以想見，賽前球員們的士氣非常高昂，不只想要贏得比賽，最好能夠多拿幾分，狠狠地羞辱對手。

上半場，騰哈格下達較保守的防守反擊戰術，個別球員的安排上確實有些疑慮，例如讓B費南德斯（Bruno Fernandes）站在他不習慣的左邊，右後衛用達洛特（Diogo Dalot）而非單防能力更好的萬比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）。但一場慘案的發生，技戰術的失誤只是導火線，真正引爆大比分的往往是球員的情緒。

關鍵在下半場一開始，利物浦打進的第二顆進球。努涅斯在中路扭扭捏捏地拿球，球分到邊路，薩拉赫的傳中先被擋出來，埃利奧特（Harvey Elliott）再傳中，努涅斯在門前頭槌破門。進球過程中，曼聯球員有三、四次機會可以將球解圍，但球卻始終在對方腳下，並將比分拉開到2：0。這種「明明球就在眼前，卻踢不出去，只能眼睜睜看著對手進球」的無力感，導致球員的心態失衡。

最後半小時，「紅魔」抱著「雖然贏下比賽的機會已渺茫，至少要進一球消消氣」的心態，報復式地大舉壓上。但這種捨身的打法，導致前後場完全脫節，中場形同虛設，前方進攻一被打斷，立刻遭到「紅軍」無情的反擊。而殺紅眼的利物浦狀態也異常的好，反擊一打一個準，在主場觀眾的鼓噪聲下，演出了這場名留史冊的7：0大屠殺。

利物浦「新紅箭三俠」之一薩拉赫，在這場比賽踢進2球。（路透）
利物浦「新紅箭三俠」之一薩拉赫，在這場比賽踢進2球。（路透）

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