足球／沒有C羅 梅西連16年獲年度11人 比利特別貢獻獎

梅西（左起）、姆巴佩、哈基米、卡塞米羅獲選最佳11人。（美聯社）

國際足總（FIFA）年度男子陣容28日出爐，阿根廷球星梅西 （Lionel Messi）錦上添花，連續16年躋身世界頂尖11人名單，一生勁敵C羅 （Cristiano Ronaldo）則落榜。

已故的球王比利 （Pele）獲得國際足聯特別貢獻獎。比利遺孀上台，從頒獎嘉賓羅納度(Ronaldo)手中接過獎盃。

年度最佳11人名單由梅西領銜，姆巴佩（Kylian Mbappe）、莫德里奇（Luka Modric）、本澤馬（Karim Benzema）、哈蘭德（Erling Haaland）在列，還有庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）、哈基米（Achraf Hakimi）、范戴克（Virgil van Dijk）、坎塞洛（Joao Cancelo）、卡塞米羅（Carlos Casemiro）、德布勞内（Kevin De Bruyne）。

此外，梅西以52票力壓44票的姆巴佩和34票的本澤馬，生涯第七次榮獲世界足球先生。