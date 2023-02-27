足球／沒有C羅 梅西連16年獲年度11人 比利特別貢獻獎
國際足總（FIFA）年度男子陣容28日出爐，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）錦上添花，連續16年躋身世界頂尖11人名單，一生勁敵C羅（Cristiano Ronaldo）則落榜。
已故的球王比利（Pele）獲得國際足聯特別貢獻獎。比利遺孀上台，從頒獎嘉賓羅納度(Ronaldo)手中接過獎盃。
年度最佳11人名單由梅西領銜，姆巴佩（Kylian Mbappe）、莫德里奇（Luka Modric）、本澤馬（Karim Benzema）、哈蘭德（Erling Haaland）在列，還有庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）、哈基米（Achraf Hakimi）、范戴克（Virgil van Dijk）、坎塞洛（Joao Cancelo）、卡塞米羅（Carlos Casemiro）、德布勞内（Kevin De Bruyne）。
此外，梅西以52票力壓44票的姆巴佩和34票的本澤馬，生涯第七次榮獲世界足球先生。
梅西在2022年奪得法甲冠軍、法國超級盃冠軍、南美歐洲盃冠軍、世界盃冠軍。頒獎結束後，梅西接受了媒體採訪，被問到最渴望的獎盃是哪一座，梅西表示：「我最渴望的獎盃？兩個月前的那座……」。
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足球／梅西封神 第7次當選「世界足球先生 」
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