足球／梅西封神 第7次當選「世界足球先生 」
國際足聯2022年度最佳榮譽頒獎典禮27日在法國巴黎舉行。阿根廷球員梅西（Lionel Messi）打敗本澤馬（Karim Benzema）、姆巴佩(Kylian Mbappé)，獲得世界足球先生(年度最佳男子球員)獎項。
這是梅西職業生涯第7次當選年度最佳男子球員，獲獎次數更超越C羅（Cristiano Ronaldo）的五次，成為歷史第一。
去年底在卡達世界盃足球賽奪冠的阿根廷成為大贏家，梅西獲得最佳球員外，卡帕尼（Lionel Scaloni）獲得男子最佳教練，馬丁尼茲（Emiliano Martinez）成為男子最佳門將，阿根廷球迷還獲得FIFA球迷獎。
接過獎盃之後，梅西開心地表示：「太棒了。很高興能與本澤馬和姆巴佩一起進入最終的名單，他們度過了成功的一年。我要感謝我的隊友們，因為今天我們有卡帕尼和馬丁尼茲代表他們。」
梅西表示：「這對我來說太瘋狂了，經過如此多的尋找與奮鬥，如此多的堅持，我終於實現了自己的夢想，這是職業生涯發生在我身上的最美好的事情。我要感謝我的家人，感謝阿根廷人民度過了那個特別而美好的月份，這些回憶將伴隨我們一生。」
上一則
FB留言