我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白俄支持俄羅斯侵略烏克蘭 歐盟延長制裁一年

試圖收復失地 股指反彈走升

足球／梅西封神 第7次當選「世界足球先生 」

體育新聞組／即時報導
梅西獲得世界足球先生。（美聯社）
梅西獲得世界足球先生。（美聯社）

國際足聯2022年度最佳榮譽頒獎典禮27日在法國巴黎舉行。阿根廷球員梅西（Lionel Messi）打敗本澤馬（Karim Benzema）、姆巴佩(Kylian Mbappé)，獲得世界足球先生(年度最佳男子球員)獎項。

這是梅西職業生涯第7次當選年度最佳男子球員，獲獎次數更超越C羅（Cristiano Ronaldo）的五次，成為歷史第一。

去年底在卡達世界盃足球賽奪冠的阿根廷成為大贏家，梅西獲得最佳球員外，卡帕尼（Lionel Scaloni）獲得男子最佳教練，馬丁尼茲（Emiliano Martinez）成為男子最佳門將，阿根廷球迷還獲得FIFA球迷獎。

接過獎盃之後，梅西開心地表示：「太棒了。很高興能與本澤馬和姆巴佩一起進入最終的名單，他們度過了成功的一年。我要感謝我的隊友們，因為今天我們有卡帕尼和馬丁尼茲代表他們。」

梅西表示：「這對我來說太瘋狂了，經過如此多的尋找與奮鬥，如此多的堅持，我終於實現了自己的夢想，這是職業生涯發生在我身上的最美好的事情。我要感謝我的家人，感謝阿根廷人民度過了那個特別而美好的月份，這些回憶將伴隨我們一生。」

阿根廷馬丁尼茲成為男子最佳門將。(美聯社)
阿根廷馬丁尼茲成為男子最佳門將。(美聯社)
阿根廷國家隊教練卡帕尼獲得男子最佳教練。（Getty Images）
阿根廷國家隊教練卡帕尼獲得男子最佳教練。（Getty Images）

梅西 足球 C羅

上一則

NBA／狂轟71分 里拉德：就是想進入進攻模式

延伸閱讀

足球／不是最後一舞？ 梅西不排除再戰2026世足

足球／不是最後一舞？ 梅西不排除再戰2026世足
不是最後一舞？梅西不排除再戰2026年世界盃

不是最後一舞？梅西不排除再戰2026年世界盃
足球／五大聯賽697球 梅西超越C羅

足球／五大聯賽697球 梅西超越C羅
足球／梅西再創里程碑 五大聯賽697次進球超越C羅

足球／梅西再創里程碑 五大聯賽697次進球超越C羅

熱門新聞

台灣之光王建民無端捲入醫美名醫的婚外情案，遭求償千萬元。(本報資料照片)

旅美前投手王建民 無辜捲桃花劫 法官判免賠

2023-02-21 21:05
厄文(左)與唐西奇。(路透)

NBA／厄文壓哨上籃太神奇 唐西奇：讓我看得笑開懷

2023-02-24 07:47
湖人隊畢斯利(中)進攻。(路透)

NBA／雙巨頭打不到30分鐘照贏球 戴維斯：新陣容很不錯

2023-02-24 06:07
智利有「冰上美人魚」之稱的女泳將耶南德茲（右），成為在接近冰點的南冰洋泳渡2.5公里的史上第一人。（Getty Images）

史上第一人 「冰上美人魚」智利泳將橫渡南冰洋2.5公里

2023-02-21 13:50
林書豪回憶當年與布萊恩的小故事。(歐新社)

NBA／憶布萊恩突約凌晨練球嚇一跳 林書豪這問題至今無解

2023-02-22 18:37
維金斯(右)。（Getty Images）

NBA／勇士再傳壞消息 維金斯因「家庭因素」無限期離隊

2023-02-24 20:54

超人氣

更多 >
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知
租霸賴帳12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議

租霸賴帳12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光