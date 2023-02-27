足球／梅西封神 第7次當選「世界足球先生 」

梅西獲得世界足球先生。（美聯社）

國際足聯2022年度最佳榮譽頒獎典禮27日在法國巴黎舉行。阿根廷球員梅西 （Lionel Messi）打敗本澤馬（Karim Benzema）、姆巴佩(Kylian Mbappé)，獲得世界足球 先生(年度最佳男子球員)獎項。

這是梅西職業生涯第7次當選年度最佳男子球員，獲獎次數更超越C羅 （Cristiano Ronaldo）的五次，成為歷史第一。

去年底在卡達世界盃足球賽奪冠的阿根廷成為大贏家，梅西獲得最佳球員外，卡帕尼（Lionel Scaloni）獲得男子最佳教練，馬丁尼茲（Emiliano Martinez）成為男子最佳門將，阿根廷球迷還獲得FIFA球迷獎。

接過獎盃之後，梅西開心地表示：「太棒了。很高興能與本澤馬和姆巴佩一起進入最終的名單，他們度過了成功的一年。我要感謝我的隊友們，因為今天我們有卡帕尼和馬丁尼茲代表他們。」