格鬥／查克柏格台裔教練吳仲凱 驚險獲5連勝

吳仲凱（上）在地板技術擾於菲律賓選手金柏特。（圖：大會提供）

暌違三年再度有海外格鬥選手赴台角逐的「WOTD-ETD 09」，台北時間26日於台北紅館舉行一連40多場的熱戰，在最引人矚目的正賽部分，已經三年沒抵台參賽的「影子」吳仲凱帶傷艱苦以地板技拿下菲律賓選手，在台灣拿下五戰全勝戰績。

台灣最大綜合格鬥賽事「WOTD-ETD 09」於台北紅館舉行，本屆一樣進行「鐵籠搏擊」和「綜合格鬥」40多場精彩對決，而且本次賽事拜疫情 解禁所賜，今年在暌違三年後再度邀請到來自美國、新加坡 、香港 、馬來西亞、菲律賓等外籍選手參賽，也是繼WOTD-ETD 04之後再度有海外選手特別赴台參賽。

「WOTD-ETD 09」壓軸的最主要賽事，來自美國的台將「影子」吳仲凱（Khai Wu）自2020年之後再度回台參賽，吳仲凱日前才與臉書創辦人、Meta CEO查克柏格（Mark Zuckerberg）的對練影片而廣為人知。

但過去三年因疫情讓吳仲凱訓練受阻，他說：「這三年真的很苦悶，雖然有零星比了幾場比賽，但因為美國有不少道館歇業，平常我只能在家裡的車庫做自主訓練，一直到去年3月才重新組織新的團隊開始有比較系統的訓練，到現在才慢慢找回昔日的水準。」

吳仲凱對上兇悍的菲律賓RSF冠軍「燃燒彈」金柏特（Kimbert），對決相當激烈，金柏特有手長優勢，頻頻揮出大拳，逼得吳仲凱只能不斷試圖將對手帶到地面，但也沒佔到太多的便宜，所幸吳仲凱的身法靈活，頻頻讓對手重拳揮空，最後經判定吳仲凱才驚險拿下勝利，對手金柏特在賽後還特別向「影子」膜拜致敬，他說：「我在菲律賓就已經聽過他的大名，我對他非常欽佩，也非常非常尊敬他。」

另一場備受矚目的是在上一站WOTD -ETD08意外負於胡傑善的「暴風小子」青柳克明，他賭上自己的職業生涯，在他專長的綜合格鬥賽對上「鬼王」王宸瑞，但這一場青柳克明打的也不輕鬆，第二局青柳克明靠著一輪招牌「暴風雨」重拳，最終才以TKO辛苦拿下勝利，獲勝後的青柳克明怒吼一聲後，主動要了麥克風說：「胡傑善，不要逃，我在8月的比賽等你！」

青柳克明去年在鐵籠博擊負於胡傑善後，他坦承，「對自己很失望，甚至一度失去對打拳的熱情，每次訓練感退步，一直到新年時發現自己狀況很差，開始每天投入訓練並且把WOTD -ETD09這場比賽設定為最後一場比賽，如果我輸了就退出格鬥界。」