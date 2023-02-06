我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

土耳其7.8強震波及敘利亞 2國至少640死上千人受傷

趕快登記：CVS女性免費體檢 沒醫保卡也可以

足球／凱恩成熱刺隊史進球王 曼城拚衛冕陷困境

中央社／倫敦5日綜合外電報導
凱恩成為英超熱刺隊史的進球王。（路透）
凱恩成為英超熱刺隊史的進球王。（路透）

凱恩今天攻進1球，成為英超熱刺隊史的進球王，也讓球隊1比0擊敗曼城，曼城總教練瓜迪歐拉坦承，這一敗重挫曼城衛冕英超冠軍的希望。

由瓜迪歐拉（Pep Guardiola）掌兵符的曼徹斯特城（Manchester City），若今天能擊敗托登罕熱刺（Tottenham Hotspur），積分將僅落後目前英格蘭足球超級聯賽（Premier League）龍頭兵工廠（Arsenal）2分；但今天曼城輸球，讓兵工廠在積分榜穩居第1。

今天決定比賽勝負的一球，是由熱刺的凱恩（Harry Kane）攻進，踢進那球後，他以267個進球，成為熱刺隊史的進球王。

目前排名第2的曼城，積分落後兵工廠5分，兵工廠15日將在主場迎戰曼城。

對曼城來說，下次與兵工廠的交手，將會是場非贏不可的比賽。兵工廠前場比賽，意外以0比1敗給艾佛頓（Everton）。

當被問到錯失縮小與兵工廠間的差距，有多令人沮喪時，瓜迪歐拉說：「是的，這當然很令人沮喪，因為兵工廠很少輸球，這當然是個好機會。」

熱刺的新主場2019年啟用後，對曼城來說一直就像鬼屋，因為曼城5次到那裡比賽，全都輸球，且至今不曾在那裡進過任何一球。

英超 足球

上一則

如願「賣我」厄文轉戰獨行俠 聯手唐西奇組夢幻後場

延伸閱讀

世足賽／英格蘭遭淘汰 熱刺給凱恩7天療傷時間再歸隊

世足賽／英格蘭遭淘汰 熱刺給凱恩7天療傷時間再歸隊
姆巴佩世足燦笑英國不滿 法媒：為自家開心正常

姆巴佩世足燦笑英國不滿 法媒：為自家開心正常
綠茵瞭望／凱恩不敵壓力 英法差之毫釐

綠茵瞭望／凱恩不敵壓力 英法差之毫釐
世足賽／凱恩踢飛點球 姆巴佩大笑成「表情包」

世足賽／凱恩踢飛點球 姆巴佩大笑成「表情包」

熱門新聞

NFL超級盃冠軍的傳奇四分衛布雷迪。美聯社

NFL／上次40天就復出 這回布雷迪宣布「永久引退」

2023-02-01 15:40
對荷蘭之戰做出雙手放在耳朵旁邊的慶祝手勢，梅西坦言對這不適當的慶祝動作感到後悔。（歐新社）

世足賽／坦言後悔對荷蘭慶祝動作 梅西：一時衝動發生

2023-01-31 00:13
林書豪確定赴台加鋼鐵人隊，延續職籃生涯。（圖：高雄鋼鐵人隊提供）

籃球／林書豪在台魅力不如魔獸？門票開賣1小時沒售罄

2023-01-30 01:38
央視不轉播澳網男單決賽，因為西西帕斯過去曾發表支持反送中言論。（美聯社）

澳網／男單決賽遭央視封殺 原因出在西西帕斯身上

2023-01-30 06:13
詹姆斯相當不滿裁判未吹判打手。(美聯社)

NBA／詹姆斯關鍵上籃誤判 裁判坦承錯誤：徹夜難眠

2023-01-29 22:41
今年超級盃確定由老鷹對上酋長。（取材自NFL推特）

NFL／酋長拿下美聯冠軍 超級盃將與老鷹爭冠

2023-01-30 04:00

超人氣

更多 >
佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲
星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子
螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶
中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉
台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光

台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光