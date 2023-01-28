足球／C羅年薪2億 富比士：足球界喬丹

C羅在艾納斯隊第二場出賽仍是未進球。（路透）

葡萄牙足球 巨星C羅納度 （Cristiano Ronaldo）近期轉戰沙國聯盟簽下年薪2.14億美元大約。過去他曾被讚賞為「足球界喬丹 」雖然在成就方面無法直接比較，但在收入方面「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）還是立於不敗。

在薪水方面，喬丹生涯最高薪是在1998年的3300萬美元，而C羅在2020年球季收入達到了前所未有的10億美元，看似C羅在薪水上「輾壓」喬丹，但事實上根據富比士指出，截至2022年，C羅的身價為5億美元，遠比不上喬丹的17億美元身價。

這樣的大差距是因為喬丹在籃球以外的商業版圖非常廣，創立了自己的品牌「Jordan」商業價值非常高，也遍布全球，同時他也入主夏洛特黃蜂，這些都是近年C羅才成立的「CR7」無法比擬的。

此外，C羅在本周於沙烏地阿拉伯聯賽登場後，26日進行了加盟艾納斯的第二場賽事，不過依舊未有進球記錄，最終艾納斯也在沙國超級盃4強賽中以1：3不敵伊蒂哈德，無緣晉級決賽，也是C羅加盟沙國聯賽後吞下的首場敗仗。