足球／神話破滅？C羅沙聯首秀 4射門0進球

C羅在沙烏地拉伯聯賽首秀表現平平。 (Getty Images)

結束與梅西(Lionel Messi)對決表演賽之後，葡萄牙球星C羅 (Cristiano Ronaldo)於當地23日迎來加盟沙烏地阿拉伯 聯賽艾納斯隊首場比賽，球隊最終在主場以1：0擊敗對手達曼伊蒂法克隊，但C羅只有4次無威脅性射門沒有進球表現，水準平平，因此英國 媒體在評論c羅這場比賽表現評語是，「神話破滅」。

此役C羅擔任場上隊長，先發出場踢滿了全場，近兩萬名主場球迷一起高聲吶喊，年薪高達2億歐元的他，因為禁賽因素，從去年底簽約後，直到23日才是第一場正式出賽，離開曼聯到征戰世足賽結束時隔78天後，終於在職業球隊登場亮相。

Cristiano Ronaldo still dropping players at 38.pic.twitter.com/D5CXrCIJnm — Preeti (@MadridPreeti) January 22, 2023

全場2萬2862名觀眾均是針對C羅而來，當他出現在球場時，顯得非常激動，一起高呼C羅標誌性加油聲「siu」，以此來表達對他的歡迎。C羅感激球迷的支持，並他渴望用進球回報球迷。不過，對手對他進行了緊迫盯人，使得他沒有表現，英國「每日鏡報」指出，如果C羅以之前在歐洲踢球驗，認為自己能在沙烏地阿拉伯橫行無阻的話，那他的表現明顯就是「神話破滅」。「太陽報」也指出C羅表現全沒達到預期。

C羅在第35分鐘踢自由球是他上半場破門最好機會，在全場球迷期待下，他以經典動作開球卻完全射偏到了看台；下半場第77分鐘，C羅在對手禁區雖用假動作騙過防守球員，但接下來傳中卻被門將攔下，算是全場他最精彩的一球；有數據網站為C羅評分是6.9分，在全隊11名先發中排名第八。