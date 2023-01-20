足球／梅西3分鐘破門 C羅、姆巴佩各2球

當代足球兩大明星球員同場競技。（歐新社）

C羅 （Cristiano Ronaldo）在對陣巴黎聖日耳曼 的比賽中，臉上雖挨了一拳，但似乎並不受影響。在與生涯勁敵梅西 （Lionel Messi）的史詩對決中展現了資源豐富的海灣國家財政火力。

37歲的C羅被巴黎聖日耳曼門將納瓦斯（Keylor Navas）揮舞的拳頭擊中，但他藉此踢進點球，然後在以5：4輸掉的表演賽中又踢進一球，這是他自轉會沙烏地阿拉伯以來的首次亮相。他的合約價值據稱超過4億歐元。

至於由卡達擁有的PSG，梅西和姆巴佩（Kylian Mbappe）雙雙進球，內馬爾（Neymar）錯過一個點球，然後他們在登場一小時後與代表沙國明星隊的C羅一起退場；這4位世上收入最高的球員坐在替補席上觀看球賽。

梅西在開賽僅僅三分鐘後就接獲姆巴佩助攻首開紀錄。C羅在沙國足球場上的第一次觸球是界外球，但他的一次射門被撲出，向裁判爭取點球被拒絕，隨後納瓦斯在34分鐘爭搶高球時撞到了他的顴骨；C羅踢進點球，將比分改寫為1：1。

PSG很快又重拾領先，在內馬爾點球不進後，馬奇諾斯（Viera Marquinhos）攻門成功。幾分鐘後，C羅在上半場傷停補時階段以頭球攻門擊中立柱，踢進他第二個扳平比分，將比分改寫為2：2。