足球／C羅vs梅西「黃金門票」 沙國富商260萬元標下

C羅（左）與梅西（中）上次對決要追溯至2020年12月。（路透資料照片）

足壇兩大天王梅西 （Lionel Messi）及「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo）即將在沙烏地阿拉伯 再次對決。一名沙烏地官員表示，一名沙國富商出價260萬美元贏得了這場比賽的黃金門票競標。

中央社引述法新社報導，梅西所屬球隊法甲巴黎聖日爾曼定於19日與C羅的新東家沙烏地足球隊艾納斯（Al Nassr）與希拉爾隊（Al Hilal）選出的沙國明星隊踢友誼賽。

沙烏地阿拉伯娛樂總局主席謝赫（Turki Al Sheikh）17日表示，沙國房地產集團AqarOne總經理甘姆迪贏得了這場比賽的特別門票競標。

根據謝赫的推特帳號影片，門票得標者將能參與開賽典禮，在謝赫旁共同觀賽，並有機會與梅西及C羅會面，並有望見到巴黎聖日爾曼球星內馬爾（Neymar）及姆巴佩（Kylian Mbappe）。

此外，門票得標者也能參與一場慶祝午宴，能進入兩隊的更衣間，能參與加冕儀式，並且能與獲勝球隊合影留念。

過去15年以來，世界足壇基本由C羅與梅西瓜分天下，兩人合計抱走12次金球獎。在梅西效力西甲巴塞隆納隊而C羅替皇家馬德里踢球的那9年，兩人競爭是球迷關注焦點。

梅西去年12月在卡達世界盃替阿根廷抱回了冠軍，而C羅最近與艾納斯簽下3年合約，據信這紙合約價值超過2億歐元。