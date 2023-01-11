足球／法國門將隊長 將退役國家隊

法國門將隊長洛里斯（左）宣布將從國家隊退役。路透

2022卡達世足落幕，眾多強權開始備戰2024的歐洲盃，不過近日36歲法國隊長洛里斯（Hugo Lloris）宣布將從國家隊退役，留下145次為法國隊出賽的隊史紀錄。

洛里斯自青年時期就開始為國效力，2008年對陣烏拉圭的友誼賽為其成人組首秀，並在2010年首次擔任起法國隊隊長，生涯以隊長身份出賽121次，同樣也是隊史紀錄。

身披「高盧雄雞」戰袍的14年間，法國隊在2012年歐洲盃、2014年世界盃 都有擠進四強之列，並在2016年歐洲盃獲得亞軍，2018年世界盃更拿下冠軍，去年2022卡達世足則是拿下亞軍，戰功彪炳。

洛里斯目前效力英超 熱刺隊，對於做出退役決定他表示「擔任法國門將14年半是一件大事，不過這也令我精神疲憊，我希望我能騰出一點時間，讓我能在能延續高水平狀況。」

洛里斯也表示自己希望能多空一點時間回歸家庭，「總有一天你需要靠邊站，法國國家隊不屬於任何一個人」、「我需要更多的時間來照顧我、我的家人和我的孩子。」

此外，他也表示選在這個時間點宣布，是因為距離歐洲盃資格賽還有兩個半月，法國將會開始備戰。資格賽與直布羅陀、希臘、荷蘭和愛爾蘭為同一小組。