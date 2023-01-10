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足球／梅西對決C羅 沙國友誼賽可望上演

體育新聞組／綜合報導
梅西和C羅有望再度交手，踢友誼賽。（路透資料照片）
梅西和C羅有望再度交手，踢友誼賽。（路透資料照片）

巴黎聖日耳曼（PSG）表示，19日將在利雅德和C羅新東家沙烏地阿拉伯足球隊艾納斯與希拉爾隊選出的沙國明星隊踢友誼賽，旗下阿根廷巨星梅西將出賽。

中央社引述法新社報導，卡達擁有的PSG將在17日前往杜哈，接著轉往沙國首都利雅德參加友誼賽，可見到梅西（LionelMessi）和「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）再次交手。

梅西去年12月在卡達世界盃替阿根廷抱回大力神盃後放了14天假，已於上周回到PSG訓練基地。

而今年2月就要滿38歲的C羅最近與艾納斯簽下3年合約，據信價值2億歐元左右。

沙烏地阿拉伯正急於提升在足壇聲譽，希望爭取與希臘和埃及聯合主辦2030年世足賽，葡萄牙籍的C羅在此情境下來到由法國教練賈西亞（Rudi Garcia）掌兵符的沙國艾納斯隊。

過去15年，足壇基本由C羅與梅西瓜分天下，兩人合計抱走12次金球獎。

在梅西效力巴塞隆納隊而C羅替皇家馬德里踢球的那9年，兩人的競爭意識愈來愈高，西甲聯賽成為兩人戰場。

艾納斯與希拉爾是沙烏地阿拉伯最頂尖的兩支球隊，PSG則是自從卡達在2011年成為球隊老闆之後，就有在冬天前往卡達比賽的慣例。

梅西和C羅有望再度交手，踢友誼賽。（歐新社資料照片）
梅西和C羅有望再度交手，踢友誼賽。（歐新社資料照片）

C羅 梅西 PSG

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