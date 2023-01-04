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足球／球王比利葬禮 巴西23萬人瞻仰靈柩道別

體育新聞組／綜合報導
比利的靈柩車隊從桑托斯的維拿貝明洛球場出發，球迷作最後道別。（路透）
比利的靈柩車隊從桑托斯的維拿貝明洛球場出發，球迷作最後道別。（路透）

包括巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在內等23萬人，這兩天來到濱海城市桑托斯，向足壇偉人比利（Pele，又譯貝利）致敬。他們在維拿貝明洛球場排隊瞻仰開蓋的靈柩，向比利作最後道別。

比利與大腸癌搏鬥1年後在上周辭世，享壽82歲。中央社引述法新社報導，為時24小時的追悼會於3日上午結束，據警方統計共有23萬人參與。

在比利度過大部分人生的桑托斯市，球場外大排長龍，根據桑托斯足球俱樂部，人們為了致敬排了長達2個鐘頭的隊伍，甚至排到半夜。

球場內一塊巨大布條寫著「球王萬歲」。比利生前有「足球之王」之稱，在1956至1974年為桑托斯隊效力，攻進超過1000球。

剛宣誓就職的總統魯拉2日上午搭乘直升機抵達現場，站在球場中央、披著巴西國旗的比利棺木旁邊。比利辭世後，魯拉表示：「很少有巴西人像他一樣，讓我國之名傳揚地如此之遠。」

名流與當局也紛紛向比利致敬。國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）是2日參加追悼會的第一批人，他表示，將呼籲全球足球協會以比利的名字命名體育場。

3日比利的靈柩車隊穿過桑托斯的街道，經過他百歲老母親居住的社區。車隊最終將抵達桑托斯一座墓地，比利將在一場非公開儀式中下葬。

比利的靈柩車隊從桑托斯的維拿貝明洛球場出發，球迷作最後道別。（歐社社）
比利的靈柩車隊從桑托斯的維拿貝明洛球場出發，球迷作最後道別。（歐社社）

比利 足球 巴西

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