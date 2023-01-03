我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市警推阻罪項目…慣犯進店 商家可報警抓人

紐約市遲緩兒免費資源 亞裔家長僅3成知曉

足球／艾納斯為C羅辦歡迎活動 特殊條款有望再踢歐冠

記者劉肇育／即時報導
C羅抵達沙烏地。（美聯社）
C羅抵達沙烏地。（美聯社）

葡萄牙足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）在個人社群上上傳搭機影片，向球迷喊話「很快就能見到你們」，預計將在3日正式抵達沙烏地阿拉伯首都利雅德，儘管前往沙國聯賽踢球已成定數，但C羅也被爆出與艾納斯簽下的合約中附有特殊條款，將讓他有望再一次站上歐冠賽場。

C羅在2022年的最後一天正式官宣加盟沙國聯賽勁旅艾納斯，職業生涯將首度離開歐洲踏足到亞洲賽場，儘管這樣的動向並不被外界看好，不過C羅也在個人社群上上傳了搭機畫面，並微笑著向球迷喊話「很快就能見到你們」。

根據媒體報導，C羅預計在抵達沙國首都利雅德後，艾納斯將在當地時間下午4時為他舉行歡迎活動，能容納2萬5000人的艾納斯主場Mrsool Park，預計將會有上萬名球迷親眼見證C羅穿上全新的藍黃色7號球衣亮相，而包括艾納斯的總教練賈西亞（Rudi Garcia）、女友喬治娜（Georgina Rodriguez）和他的家人都將會出席這場盛會。

儘管C羅未來兩年都將為艾納斯，不過西班牙媒體「馬卡報」也報導，C羅與艾納斯簽下的天價合約中，還附有一條特殊條款，那就是當同為沙烏地阿拉伯公共投資基金所擁有的英超球隊紐卡索聯如能踢進歐冠聯賽，C羅就將能被租借到紐卡索聯，並再一次站上歐冠舞台，C羅生涯至今已經5度奪下歐冠冠軍，另外還保有140顆進球、單季17顆進球等多項紀錄，而梅西目前則是以129顆進球緊追在後。

C羅受到沙烏地球迷歡迎。（美聯社）
C羅受到沙烏地球迷歡迎。（美聯社）

C羅納度 社群 沙烏地阿拉伯

上一則

NBA／湯普森狂飆54分 魯尼2度延長關鍵補籃絕殺老鷹

延伸閱讀

足球天王C羅簽肥約 手上豪表工作1天半就能買1只

足球天王C羅簽肥約 手上豪表工作1天半就能買1只
C羅轉戰沙國踢球 世界冠軍夢想還能實現？

C羅轉戰沙國踢球 世界冠軍夢想還能實現？
足球／年薪2.13億 C羅到沙國「勝利」 合約將持續至2025年

足球／年薪2.13億 C羅到沙國「勝利」 合約將持續至2025年
足球／轉戰亞洲分享經驗 C羅：很幸運在歐洲已贏得一切

足球／轉戰亞洲分享經驗 C羅：很幸運在歐洲已贏得一切

熱門新聞

足球巨星C羅(左)與女友喬治娜。(Getty Images)

影／雖輸掉世足賽 C羅女友給他撫慰 聖誕大禮竟是...

2022-12-26 11:20
網壇傳奇人物、被喻為「女金剛」的娜拉提洛娃(Martina Navratilova，圖)接受2日刊登的「網球」網站(Tennis.com)報導專訪時說，正在同時對抗喉癌及乳癌。美聯社

網壇「女金剛」娜拉提洛娃證實患喉癌及乳癌

2023-01-02 12:12
球王比利在巴西聖保羅逝世，享壽82歲。(美聯社)

球王比利逝世 享壽82歲 家人圍繞淚送

2022-12-29 14:25
世足賽決賽主裁判馬奇尼亞克(右)，承認有過一次誤判。(新華社)

世足賽／光頭裁判認了決賽有誤判 給阿根廷得利機會

2022-12-26 21:57
林書豪離開廣州龍獅隊。(取材自微博)

「沒有太多上場時間」 林書豪宣布結束CBA賽季回美國

2022-12-29 00:11
中國官媒選出今年度最佳運動員，谷愛凌力壓梅西。（中通社、歐新社）

排名認真？中國官媒年度運動員 谷愛凌力壓梅西勇奪第1

2022-12-28 20:52

超人氣

更多 >
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你
更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多
駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世

駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世