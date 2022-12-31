C羅轉戰沙國踢球 世界冠軍夢想還能實現？

C羅加盟沙烏地超級聯賽的艾納斯隊。（路透）

「梅西 （Lionel Messi）與C羅 （Cristiano Ronaldo）誰更強」這個此前被球迷爭論了十幾年卻沒有答案的話題，在短短半個月的時間裡似乎揭曉了謎底。梅西率領阿根廷隊問鼎世界盃 冠軍後仍沒有停下腳步的意思，而C羅則在宣布加盟沙烏地阿拉伯俱樂部艾納斯（Al Nassr），就此告別主流足壇。

在球員時代末期去美國、西亞享受足球，是很多足壇名將的選擇，皮爾洛(Andrea Pirlo)如是，貝克漢(David Beckham)如是，連「球王」比利（Pele）也曾短期效力紐約宇宙隊。按照很多球迷過往的設想，「贏麻了」的C羅也會在某個巔峰時刻後急流勇退。但現實是，此次與西亞豪門的牽手，更像是迫不得已的「下嫁」，高達數億美元年薪的背後，是一位從不服輸的鬥士向歲月低頭的無奈。

很難說C羅究竟從哪一年開始走下坡路，但可以確定的是，在2022年夏天，他職業生涯緩慢的下行曲線，開始加速。重回曼聯的第一個賽季，C羅享受著球迷的敬仰，他也以24粒進球作為回饋。

沙烏地趕製C羅的球衣。（路透）

但這一切的美好，就像是輕輕一碰就破的泡沫。由於曼聯無緣歐冠，C羅幾乎在上賽季一結束就與只排在聯賽第六的曼聯攤牌，在尋求轉會的同時，連續以「家庭原因」缺席球隊數場夏季熱身賽。但態度強硬的曼聯始終不鬆口，於是一出「C羅去哪兒」的大戲成為人們關注的焦點。

經歷了一個夏天的「扯皮」，受困於年齡和薪水要求的C羅最終留在了曼聯。但是留下的「CR7」卻成了球隊的不安因素，他不僅進球寥寥，還因為不滿做替補與主教練滕哈格（Erik ten Hag）發生齟齬，甚至提前離場。

雙方的矛盾，在世界盃即將開始時達到頂點。在一段獨家專訪中，C羅砲轟俱樂部，大為震驚的曼聯宣布與C羅解約。於是，世界盃期間的C羅，尷尬地成為了自由球員。

無論是場上還是場下，C羅都遭到了信任危機。面對記者關於此事無休止的提問，儘管C羅一直聲稱只想專注於葡萄牙隊的世界盃比賽，但他還是將俱樂部糟糕的狀態延續到了國家隊，甚至從世界盃淘汰賽開始，他罕見地坐上了替補席，一度被看好的葡萄牙隊最終止步八強。

葡萄牙隊與摩洛哥隊的卡達世界盃淘汰賽，0：1落後之時，葡萄牙隊換上了C羅。在球隊陷入絕境時力挽狂瀾，是C羅再熟悉不過的劇本。可這一次，舞台已搭好，但是人們期待的那位男主角，卻始終沒有出現。C羅速度確實慢了，對抗弱了，甚至一對一時，他都顯得不再自信。

C羅在卡達世界盃黯然收場。（路透）

世界盃結束後，雖然明眼人都能看出來C羅還想留在歐洲，沙烏地阿拉伯俱樂部艾納斯和球員兩方面也均否認過轉會傳言，但這一切還是在2022年的最後一天塵埃落定。C羅在加盟新東家時表示「在歐洲足壇贏得了想要的一切」。可是，他的榮譽裡還少了一座大力神盃。儘管C羅表態會繼續隨葡萄牙隊征戰，但已經遠赴西亞的他還有機會實現贏得世界冠軍的夢想嗎？

對於一名即將38歲的老將而言，原本外界不應該再對他有所苛求，可誰讓他是C羅呢。