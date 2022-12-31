足球／年薪2.13億 C羅到沙國「勝利」 合約將持續至2025年

C羅（左）確定與沙國俱樂部簽下3年合約。（歐新社）

塵埃落定，C羅 （Cristiano Ronaldo）確定將在沙烏地阿拉伯 沿續他的職業生涯。傳聞已久與沙國球隊艾納斯（Al Nassr，阿拉伯文意思為「勝利」）的交易正式生效，合約將持續至2025年。

C羅表示，他「渴望在不同的國家體驗新的足球 聯賽」。

九度獲得沙國職業聯賽冠軍的艾納斯將此次簽約描述為「正在創造中的歷史」，並表示這將「激勵我們的聯盟、國家和子孫後代，男孩和女孩成為最好的自己」。

今年夏天，C羅拒絕了一份約3.5億美元的交易，轉投另一支沙國球隊希拉爾（Al-Hilal），因為當時他待在曼聯很開心。

C羅自從在世足賽前幾天與曼聯分道揚鑣後就一直是自由球員。但歐洲其他主要俱樂部都無意簽下他。

到目前為止，C羅是在中東俱樂部踢球最受矚目的球員，而且薪水很高。根據爆料者羅馬諾（Fabrizio Romano）報導，C羅的年收入約為2.13億美元，其中包括代言合同。

這位37歲的球員在2022年世足賽開始時代表葡萄牙隊先發出場，但在16強對陣瑞士隊的比賽時由替補出場；在8強淘汰賽對陣摩洛哥的比賽中，他被留在替補席上，直到下半場快結束時才登場但未能進球，摩洛哥1-0獲勝。這場比賽可能是C羅職涯最後一場國際比賽，賽後他含淚離開賽場。

他多年來一直是葡萄牙隊長，並且是該國史上頭號射手。雖然他繼續為葡萄牙隊效力並非不可能，但他在2024年歐洲杯前就已39歲，而且在其間的兩個賽季他將一直面對對抗性較小的比賽。