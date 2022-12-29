我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

CDC：「重新考慮」赴中國旅行 非去不可先打補強針

比利辭世／曾為紐約宇宙隊踢球 卻在印度敗興而歸

記者劉肇育／即時報導
巴西球王比利享壽82歲。（圖：宇舶表提供）
巴西球王比利享壽82歲。（圖：宇舶表提供）

巴西球王比利（Pele）在今天辭世享壽82歲，身為南美足球甚至是國際足球的領航者，比利職業生涯雖然不曾加盟過歐洲俱樂部，不過他在生涯晚期選擇與美國俱樂部紐約宇宙隊簽約，也被認為是為巴西球員敲開了前往北美踢球的大門，而當時紐約宇宙隊甚至帶著比利在全球展開表演之旅，受到全球足球迷的愛戴，不過卻也在印度碰了一鼻子灰。

從16歲加入職業俱樂部開始，比利職業生涯僅效力過兩支球隊，分別為巴西的桑托斯以及美國的紐約宇宙，其中在1974年宣布從巴西足球退休後，比利在隔年就與紐約宇宙簽下一張3年700萬美元的合約，創下當時北美職業運動的史上最高薪紀錄。

當時比利的加盟不僅引發了北美球迷的高度關注，甚至還促成了後來巴西球員前往美洲踢球的風潮，紐約宇宙隊也帶著比利在全球展開表演賽，一肩扛下推廣足球的工作。

而根據BBC報導，當年比利與紐約宇宙所到之處幾乎都是受到萬人擁戴，其中包括在1977年的亞洲行隨隊來到印度時也引發暴動，根據當時當地媒體報導，紐約宇宙是受到當地俱樂部莫亨巴根競技俱樂部的邀請進行友誼賽，球隊出場費是170萬盧比（約為2萬美元），當時一張比賽門票僅售5至60盧比。

儘管比利與球隊抵達印度時已經是午夜時分，但機場外卻擠滿了大批接機球迷，並高呼著「比利萬歲」迎接球王到來，而大批民眾的熱情接機還導致比利一時無法下機，只能回到機艙等待警力驅散人群後才順利離開機場，甚至在接下來的幾天，比利都因為印度民眾的熱情圍觀變得寸步難行。

不過到了表演賽當天，儘管賽前一度傳出比利承諾將會踢滿90分鐘，但卻因為地面潮濕泥濘，天候狀況也不佳，讓比利一度想拒絕上場，不過當地警方卻懇求比利務必出賽，因為如果他最終未出賽可能導致暴動發生，最終比利也因此心軟，不過卻在比賽中踢得相當謹慎。

糟糕的比賽條件也影響到了比利該場比賽的發揮，讓高度期待的印度球迷開始心生不滿，當比賽以2：2平手收場時全場更是呈現一片靜默，反倒是在地主俱樂部莫亨巴根離場時受到了萬人的鼓掌歡呼。

在這場比賽結束後，當地媒體與球評的輿論也瞬間反轉，包括了許多質疑比利已經老了的聲浪，甚至還有印度足球專欄作家寫到，「比利被邀請到加爾各答，是要讓我們年輕球員更加了解這項運動，至少，促成這項比賽的人是這樣告訴大家，但他們實際從比利身上學到的，卻是如何在90分鐘比賽中不做太多的事情。」

賽事結束後，包圍比利下榻飯店的人潮逐漸消散，也沒有人潮來到機場送機，當地媒體還以「國王令人沮喪的離去」報導紐約宇宙隊和比例離開印度一事，甚至被批評這場友誼賽所花費的錢，已經足以讓城市道路美化不少。

印度 足球 巴西

上一則

球王比利點亮巴西榮光 多次訪問白宮 比美總統還有名

下一則

世紀球王比利逝世：森巴足球與美麗球賽的奠基者

延伸閱讀

球王比利點亮巴西榮光 多次訪問白宮 比美總統還有名

球王比利點亮巴西榮光 多次訪問白宮 比美總統還有名
「烏鴉嘴」球王比利 生前最後預言：巴西今年奪冠

「烏鴉嘴」球王比利 生前最後預言：巴西今年奪冠
比利為何是「球王」？6項數據當代難突破

比利為何是「球王」？6項數據當代難突破
足球／比利病逝舉國哀悼3天 巴西總統：偉大愛國者

足球／比利病逝舉國哀悼3天 巴西總統：偉大愛國者

熱門新聞

足球巨星C羅(左)與女友喬治娜。(Getty Images)

影／雖輸掉世足賽 C羅女友給他撫慰 聖誕大禮竟是...

2022-12-26 11:20
阿根廷擊敗法國贏得世界盃冠軍，但雙方球迷還沒比完。（路透）

世足賽／法國20萬人連署決賽重踢 阿根廷回應了

2022-12-25 17:15
女球迷脫衣慶祝阿根廷奪冠。(擷自Instagram)

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

2022-12-20 15:50
葡萄牙巨星C羅。(路透)

足球／曼聯冷淡告別C羅 歐洲強隊「這原因」不敢要他

2022-12-23 07:43
球王比利在巴西聖保羅逝世，享壽82歲。(美聯社)

球王比利逝世 享壽82歲 家人圍繞淚送

2022-12-29 14:25
世足賽決賽主裁判馬奇尼亞克(右)，承認有過一次誤判。(新華社)

世足賽／光頭裁判認了決賽有誤判 給阿根廷得利機會

2022-12-26 21:57

超人氣

更多 >
原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降