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球王比利點亮巴西榮光 多次訪問白宮 比美總統還有名

記者顏伶如、張大仁／即時報導
比利一生共帶領巴西國家隊拿下三座世足冠軍。照片為2006年他在德國慕尼黑的世足賽開幕式上舉起金盃。（路透）
比利一生共帶領巴西國家隊拿下三座世足冠軍。照片為2006年他在德國慕尼黑的世足賽開幕式上舉起金盃。（路透）

唯一一位三度贏得世界盃足球賽冠軍、被封為「球王」的巴西足球傳奇人物比利(Pelé，又譯貝利)，29日在巴西一家醫院去世，享年82歲；他的死讓整個足球世界、尤其是培養和崇拜他的巴西陷入哀傷，因為它們永遠失去了一件「國寶」。

比利憑著在足球場上的超凡表現，讓巴西在國際足壇取得一席之地，堪稱巴西的全球大使，名氣之大甚至超越美國總統。

紐約時報29日報導，前總統雷根執政期間，比利受邀訪問白宮時，白宮玫瑰花園聚集年輕的足球選手，雀躍期待體壇巨星的出現，雷根明白選手們是來看比利的，致詞開場時幽默說道：「喔，對了，我的名字叫雷根。」至於雷根身旁的大人物，則根本不需要介紹。

與雷根見面之前，比利在之前十年間，陸續獲得三位美國總統接見，從尼克森、福特到卡特；在雷根之後，比利還與更多美國總統會面，每一次訪問都更加鞏固比利身為全球足球天王的地位，也證明比利是巴西在國際舞台的最佳代言人。

比利憑著在足球場上的超凡表現，讓巴西在國際足壇取得一席之地，堪稱巴西的全球大使。...
比利憑著在足球場上的超凡表現，讓巴西在國際足壇取得一席之地，堪稱巴西的全球大使。圖為比利(右)與南非總統曼德拉(左)1995年合影。(路透)

17歲奪首冠 助球隊衛冕

從17歲那年以神童之姿在1958年世界盃為巴西奪下冠軍以來，比利一直是巴西的驕傲。巴西與比利的形象也被畫上等號。戰後時期，巴西設法在國際社會爭取表現的同時，比利大放異彩象徵巴西即將出人頭地。

比利經常回憶1958年參加瑞典世界盃的感受。他說，非常驚訝很多人對巴西了解甚少，但在他眼中，祖國則是全世界最棒的國家。

並不是所有巴西人的看法都跟比利一樣。當時巴西仍背負著作家羅德里格茲(Nelson Rodrigues)形容的「自卑情結」(complexo de vira-lata)，因為巴西是1950年世界盃足球賽主辦國，結果冠軍爭霸賽卻活生生輸給了烏拉圭。羅德里格茲指出，1950年世界盃的落敗，導致巴西人的集體自卑感進一步擴大，如此心態不只出現在足球比賽裡，還蔓延到巴西與其他國家的關係裡。

羅德里格茲曾寫道：「事實就是，不管在個人或歷史空間，我們都找不到自信的藉口。」1958年巴西隊進軍世界盃比賽時，羅德里格茲寫道，比利在球隊上，而且同隊還有幾個像比利一樣的隊員，「大家就不會懷著喪家之犬的心態去瑞典，別人看到我們都會嚇到發抖」。

巴西接下來在1962年、1970年世界盃贏得冠軍，比利名氣如日中天，巴西在這段期間遇上經濟成長，誕生於巴西的新派爵士樂「巴薩諾瓦」(Bossa Nova)掀起全球流行風潮。巴西人的自信心終於氣勢如虹，比利則被冠上「球王」(O Rei)封號，直到人生落幕。

巴西 足球 世界盃

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