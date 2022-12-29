「烏鴉嘴」球王比利 生前最後預言：巴西今年奪冠

巴西球王比利因病辭世享壽82歲。

巴西 球王比利（Pele，又譯貝利）今天因病辭世享壽82歲，生涯晚期以「烏鴉嘴」著稱的他，在今年卡達世界盃賽前預言巴西奪冠也將成為絕響，而他與阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）在兩年內相繼離世，也成為足球 界的一大遺憾。

從球員身份退役後就因為預測比賽勝負常常失準而被冠上「烏鴉嘴」稱號的比利，最早展現其功力就是在1994年的美國世足賽上預測哥倫比亞奪冠，結果哥倫比亞不僅早早在分組賽就出局，返國後還發生了踢進烏龍球的球員遭到槍殺的憾事。

圖為今年卡達世界盃巴西隊球員為比利加油。(新華社)

而2002年世足賽比利再度預測阿根廷將與法國在冠軍賽上演雙強對決，結果兩隊都在分組賽就出局，2006年他更在四強賽時預測葡萄牙與德國 將會晉級冠軍賽，結果兩隊分別遭到義大利與法國擋道，接下來2010年世足賽、2016年里約奧運，比利的烏鴉嘴也一再被印證，就連今年卡達世足賽他也一度直言希望看到祖國巴西能夠摘冠，結果巴西卻在8強賽遭到克羅埃西亞爆冷淘汰，成為比利「烏鴉嘴」的絕響。

身為足壇的意見領袖，比利的「烏鴉嘴」多少與每逢重大賽事就被各方要求預測有關，過去也不乏他精準預測的案例，像是曾在2012年歐洲足球錦標賽預測西班牙奪冠，2014年世足賽預測德國與西班牙將取得佳績，最終德國也順利抱回冠軍，但能在多數的預測中失準，也確實展現了比利的「獨到眼光」。

此外，比利與馬拉度納兩名足壇巨星在過去兩年相繼離世，也成為足球界的一大憾事，小比利20歲的馬拉度納儘管在其生涯中不斷被拿出來與比利做比較，甚至還因為被冠上「新球王」的稱號讓比利一度感到不悅，但事實上兩人私下卻是保持著不錯的關係。

比利跟馬拉度納天上再見了。（路透）

不過在2000年國際足總舉辦的世紀最佳球員票選，卻一度讓兩人間的關係陷入尷尬，因為馬拉度納在網路票選中獲得超過5成的得票率，比利卻僅獲得不到2成選票，而這樣的結果也被認為主因在於比利球員生涯黃金時期的資訊傳播並不發達，選擇透過以年輕族群使用者居多的網路方式投票才會出現如此大的偏差。

而這樣的狀況也迫使國際足總決定加入加開第二輪投票，主要是以足球記者、官員和教練組成的委員會進行票選，而在這次的票選結果中比利就獲得高達7成2的支持率，反觀馬拉度納卻僅獲得百分之6支持率，甚至不如另一名阿根廷傳奇迪史特法諾（Alfredo Di Stefano），最終國際足總也決定讓比利與馬拉度納一同獲頒世紀最佳足球員的獎項，才化解了這場世紀鬧劇。