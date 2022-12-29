比利為何是「球王」？6項數據當代難突破

比利2003年與他的倒掛金鉤照合影。（路透）

巴西 球王比利（Pele，或譯貝利）今天因為結腸癌導致的多重器官衰竭病逝，享壽82歲。他是世界足壇歷史上最偉大的球員之一，也是舉世公認的首位「球王」。回顧其輝煌的職業生涯，很多成就至今無人超越。

比利曾在1958年、1962年、1970年3次獲得世界盃冠軍，將雷米特杯（大力神杯前身）永久留在巴西。只憑此一項成就，比利無疑是世界盃歷史最佳球員。

世界盃進球：12球

在世界盃進球數這項數據上，比利並非歷史最佳，但也排在歷史前列。4屆世界盃，比利共參加了14場比賽，攻入12球，目前排在歷史射手榜第6位。若非1962年小組賽受傷，1966年巴西小組賽出局，比利的世界盃進球數不會只是12球。

世界盃最年輕進球者：17歲零239天

1958年世界盃1/4決賽對陣威爾斯，17歲零239天的比利攻入全場唯一進球，成為世界盃歷史上最年輕的進球者。隨後的半決賽對陣法國，比利上演「帽子戲法」，成為達成該成就的最年輕球員。決賽對陣東道主瑞典，比利上演「梅開二度」，幫助球隊捧杯的同時，成為決賽最年輕的進球者。以上3項紀錄，至今仍未被打破。

國家隊進球：77球

從1957年首次代表巴西出戰，到1971年退出國家隊，比利代表巴西出場92次，總計攻入77球，一直是國家隊射手王。直至今年卡達世界盃，內馬爾(Neymar)才追平比利的紀錄，並列隊史射手榜首位。

俱樂部進球：680球

比利職業生涯總共效力過桑托斯、紐約宇宙兩家俱樂部。1956年至1975年，比利代表桑托斯出場600多場比賽，在巴西國內比賽、解放者杯、洲際杯等比賽中總計攻入643球；1975年至1977年效力紐約宇宙期間，又打進37球。

比利代表桑托斯攻入643球，作為一名球員在一家俱樂部的進球紀錄保持了近半個世紀，直至2021年被梅西 （Lionel Messi）打破，後者代表巴塞隆納打了778場比賽，攻入672球。

生涯總進球：1283球

金氏紀錄曾認證，比利在1363場比賽中攻入1279球。國際足聯和南美足聯一直稱，比利的總進球數為1281球，但近年來開始用「1200多球」描述。至於比利本人，曾在社交媒體確認，「我一生打進了1283球。」他的自傳也以《1283》命名。無論實際數字如何，比利的進球紀錄足以被世人稱為「球王」。