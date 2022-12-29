足球／比利病逝舉國哀悼3天 巴西總統：偉大愛國者

巴西球王比利多重器官衰竭病逝，享壽82歲。（路透）

巴西 球王（Pele，或譯貝利）在與疾病對抗多時後，今天因為結腸癌導致的多重器官衰竭病逝，享壽82歲，而比利的葬禮預計在巴西時間下周一、二舉行，他的棺木在下葬前將會一路穿越他足球 生涯起點桑托斯的街道接受巴西人民的哀悼，而巴西總統波索納洛 （Jair Bolsonaro）也在今天宣布全國哀悼三天，並以「偉大的愛國者」來形容生涯三度率領巴西奪冠的比利。

出生於1940年的比利，儘管家境清寒讓他年幼時只能赤著腳踢球，不過當他15歲加入桑托斯的球隊後，很快就在足球場上展現光彩，16歲時就已經成為巴西國家隊的先發球員，而他足球生涯帶領巴西國家隊三度高捧大力神盃，被認為是將巴西足球帶向國際並奠定其地位的傳奇球星。

在1977年宣布退役後，比利不僅獲得英國女王伊麗莎白二世封為爵士，在造訪美國北美洲推廣足球運動時，前美國總統雷根甚至在與他握手時曾表示，「我是美國總統雷根，但你不需要介紹自己是誰，因為在這裡的所有人都知道比利是誰。」展現出比利在足壇甚至是跨國界的影響力。

比利在2000年也獲得國際足總給予世紀最佳球員的稱號，不過隔年也傳出罹患結腸癌，讓他過去幾年來一直在與病魔奮戰，在今年卡達世足賽期間比利也傳出身體狀況惡化被轉至臨終病房，並在今天凌晨因多重器官衰竭病逝，享壽82歲。

對於巴西足球史上最偉大的球員辭世，巴西總統波索納洛也宣布舉國哀悼3天，並以一名最偉大的公民與愛國者來形容比利的豐功偉業，「因為無論他走到哪裡，都能提升巴西的名聲。」