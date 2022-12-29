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足壇2巨星相繼離世 比利、馬拉度納在天堂一起踢球

體育新聞組／即時報導
馬拉度納（左）與叱吒風雲的巴西「黑珍珠」比利（右），曾是全球足壇的傳奇人物，圖為2人2016年時出席活動的合照。（Getty Images）
馬拉度納（左）與叱吒風雲的巴西「黑珍珠」比利（右），曾是全球足壇的傳奇人物，圖為2人2016年時出席活動的合照。（Getty Images）

2020年11月26日，阿根廷傳奇巨星馬拉度納（Diego Maradona）驚傳心臟病發驟世，相隔兩年，年長20歲的巴西「黑珍珠」比利（Pele）今也因癌症病逝，享壽82歲，足壇再次失去重要大英雄。當年馬拉度納過世時，比利曾發文感性地說：「我們將在天堂一起踢球。」

綜合媒體報導，馬拉杜納過世時，比利特地挑一張別具意義的照片，即馬拉度納1986年墨西哥世界盃率隊勇奪冠軍後，意氣風發單手高舉奬盃、笑容燦爛的開心模樣，並發文：「真是個悲痛的消息！我失去了一個好朋友，世界失去了一位傳奇。我有很多話想說，但當前希望上帝賜予他的家庭力量。希望以後有一天，我們會在天上一起踢球。」

比利相較馬拉度納年長20歲，成名更早的「黑珍珠」，豐功偉業包括1958、1962、1970年贏得三屆世界盃冠軍，身為同樣來自南美足壇的代表性人物，這對不同世代的球王也惺惺相惜，如今後輩突然去世，也難怪比利如此感傷。

從數據來看，比利21年的職業生涯進541顆進球，92場為巴西效力的國家隊比賽中踢入72球；同樣21年生涯的馬拉度納進過259球，並在91場阿根廷比賽中踢進34球。這樣看來，比利好像勝過馬拉度納。縱觀世界盃歷史，比利能夠稱為世界足球第一人的，也是公認的巴西「世界球王」。

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