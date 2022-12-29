足球／C羅女友大手筆 聖誕送勞斯萊斯

C羅（右）與女友喬治娜都擁有超高人氣。（歐新社）

37歲葡萄牙球星C羅納度 （Cristiano Ronaldo）的28歲女友喬治娜（Georgina Rodriguez），日前接受西班牙雜誌《Elle》採訪，大談自己和C羅的感情故事。

喬治娜原本是名牌店櫃姐，對C羅一見鍾情，「當我第一次見到他時，我覺得時間都停止了。我從未見過如此英俊、如此體貼的男人，他是我見過的最英俊的男人。」如今她已努力成為一名女模特兒。

喬治娜表示2022是他們最艱困的一年，「最快樂的時刻同時變成了最悲傷的時刻，這將伴隨我一生，我們永遠不會忘記。」今年4月喬治娜原本懷有龍鳳胎，兒子出生時卻不幸夭折，只留下女兒，這讓視家庭為第一順位的喬治娜很受打擊。

今年這對情侶，除了發生一名孩子不幸意外，事實上C羅在球場上也很不順利，先是與老東家曼聯鬧翻，在世界盃賽場上表現不盡理想，最後淪為替補。所幸喬治娜人一直在卡達陪伴一路相挺，往往見到她在看台上的身影，「是的，我是世界上最好足球 運動員的朋友，沒有理由讓人們去貶損他。」

喬治娜對於外界給C羅批評，都展現強硬的一面來回擊，對C羅又展現溫柔的一面，日前在聖誕節 送上一輛千萬勞斯萊斯大禮，讓人感受她那種敢愛敢恨的個性。