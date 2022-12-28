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排名認真？中國官媒年度運動員 谷愛凌力壓梅西勇奪第1

世界新聞網／輯
中國官媒選出今年度最佳運動員，谷愛凌力壓梅西。（中通社、歐新社）
中國官媒選出今年度最佳運動員，谷愛凌力壓梅西。（中通社、歐新社）

中美混血的「滑雪女神」谷愛凌（Eileen Gu），今年在北京冬奧代表中國奪下兩金一銀後，躍為中國最受歡迎的運動偶像。中國官媒新華社近日選出2022年10大國際最佳運動員排行，谷愛凌力壓剛率阿根廷勇奪世界盃冠軍的球王梅西（Lionel Messi）拿下第一，引發微博網友熱議。

新華社評價選出年度10大運動員排行中，谷愛凌在今年北京冬奧拿下2金1銀的表現位居第1，梅西第2，第3名是荷蘭滑冰女將伊蕾妮斯豪滕（Irene Schouten） ，此外今年金球獎得主本澤馬（Karim Benzema）、網球「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、網球世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）、F1賽車韋斯特潘（Max Verstappen）、撐竿跳天才杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）等人也上榜。

不過谷愛凌的知名度、生平故事跟影響力遠遠不敵剛奪下大力神盃的梅西，榜單出爐也讓部分網友質疑，「冬奧這冷門項目憑什麼碰瓷足球」、「排名就是個大笑話」、「你問問谷愛凌她敢把自己排梅西前面嗎？」、「谷愛凌拿兩金，梅西一金」。

新華社評選2022年國際十佳運動員

1、谷愛凌（中國，女，19歲，自由式滑雪）

2、梅西（阿根廷，男，35歲，足球）

3、伊蕾妮斯豪滕（荷蘭，女，30歲，速度滑冰）

4、基普柯吉（肯尼亞，男，38歲，田徑）

5、杜普蘭蒂斯（瑞典，男，23歲，田徑）

6、本澤馬（法國，男，35歲，足球）

7、納達爾（西班牙，男，36歲，網球）

8、萊德基（美國，女，25歲，游泳）

9、斯威雅蒂（波蘭，女，21歲，網球）

10、韋斯特潘（荷蘭，男，25歲，賽車）

谷愛凌 梅西 北京冬奧

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