世足賽／梅西世界盃入住房間 卡達大學：將改成博物館

2022卡達世界盃 阿根廷當家球星梅西 (Lionel Messi)如願以償抱回大力神盃,也抱走金球獎 。近日卡達大學宣布要將梅西在世界盃時所入住的房間改造成「迷你博物館」。

本次世界盃阿根廷國家隊並沒有入住五星級飯店,而是選擇入住2019年世俱盃英超利物浦也入住過的卡達大學,學校內設施完整,包含了各類球場、體育館、游泳池及訓練館。

卡達大學傳播和公共關係主任Hitmi al Hitmi向媒體表示,為了阿根廷此次入住,特別有改造房間,以符合FIFA標準。另外,此後梅西所居住過的房間將不會再提供居住,僅供遊客參觀使用,將收藏梅西使用過的物品,讓後人見證他的成就。

根據《每日郵報》報導,阿根廷選擇入住卡達大學也是因為在這裡可以烤肉,讓球員也能吃到牛肉燒肉,延續他們的傳統,也特地從阿根廷帶了廚師以及空運牛肉過來。

Qatar University announced that it would transfer the room in which Argentinian player Lionel #Messi stayed during the FIFA World Cup Qatar 2022 into a small museum. #QNA pic.twitter.com/2TRavJI2qL