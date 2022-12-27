我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一夜回解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out遭種族歧視

足球／C羅為何坐板凳 土耳其總統爆料：他受到政治制裁

體育新聞組／ 綜合報導
C羅在摩洛哥之役替補上場，球隊最後落敗。路透
C羅在摩洛哥之役替補上場，球隊最後落敗。路透

世界級球星C羅（Cristiano Ronaldo）於本屆世足賽代表葡萄牙出賽，在小組賽首戰藉由12碼罰球進球，創下史上紀錄，成為連續五屆進球第一人，並助葡萄牙3比2擊敗迦納，接續兩場小組賽對抗烏拉圭與南韓都以先發出賽；直到16強對抗瑞士的比賽，被放入板凳，最後30分鐘替補上場，這個做法令外界吃驚之際，關鍵8強對抗摩洛哥最終輸球比賽，依舊從板凳出發，關鍵原因為何？土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdoğan）發出驚人之語，他受到了「政治制裁」。

厄多安是在一場公開場合中，主要談到C羅與梅西在這次世足賽的比較，一向力挺C羅的厄多安說，「阿根廷在PK大戰中做得非常好，盡管梅西的年紀大了，但他表現仍然出色，他的經驗主導了結果，這就是阿根廷在30多年後再次贏得世界盃的原因。」

至於提到C羅的部分，厄多安語出驚人，「葡萄牙浪費了C羅，因為他們對C羅進行了政治制裁，等到比賽還剩30分鐘或15分鐘時才讓C羅上場，這打擊了C羅的心理，也剝奪他的精力。」

為何要對C羅進行「政治制裁」？厄多安補充說，「因為C羅支持巴勒斯坦人。」

C羅從未公開支持巴勒斯坦，但這個傳聞卻一直都在，主要是2019年傳出C羅拍賣個人歐洲金靴獎座，捐了150萬歐元給巴勒斯坦，但C羅方面已經否認，不過，網上有流傳C羅支持巴勒斯坦足協照片。

至於葡萄牙為何要因C羅支持巴勒斯坦，而對他進行制裁？厄多安總統並未多做說明，但他仍指出，「根據我收到的消息，C羅將前往烏地阿拉伯踢球，因為C羅是一個支持巴勒斯坦的人。」

C羅 巴勒斯坦 梅西

上一則

網球／約克維奇疫苗事件後 重回澳洲 拚澳網第10冠

下一則

足球／梅西迷信？足踝綁紅絲帶4年 化解詛咒

延伸閱讀

把梅西刺上身 阿根廷刺青師：2周客人專做世界盃

把梅西刺上身 阿根廷刺青師：2周客人專做世界盃
誇土耳其斡旋穀物協議有功 厄多安轟西方：只會挑釁

誇土耳其斡旋穀物協議有功 厄多安轟西方：只會挑釁
世足賽／球迷秀「梅西捧盃」刺青 網笑：梅西被蜜蜂叮？

世足賽／球迷秀「梅西捧盃」刺青 網笑：梅西被蜜蜂叮？
世足賽／梅西擁金盃讚數史上第1 拍照攝影師：我運氣好

世足賽／梅西擁金盃讚數史上第1 拍照攝影師：我運氣好

熱門新聞

女球迷脫衣慶祝阿根廷奪冠。(擷自Instagram)

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

2022-12-20 15:50
梅西與妻子在全球數億球迷的注視下相擁慶祝，分享喜悅。(Getty Images)

世足賽／梅西奪冠後與青梅竹馬妻子秀恩愛 甜炸數億人

2022-12-19 02:34
梅西與老婆相視而笑。(美聯社)

圖輯／苦盡甘來 梅西與老婆相視而笑

2022-12-19 15:09
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯附近一間家電用品店外，近期出現一位83歲的老翁搬了張椅子，坐在賣場外觀賞卡達世足賽。(擷自推特)

8旬翁獨坐賣場外看世足辛酸照瘋傳 商家暖心贈大電視

2022-12-19 11:01
足球巨星C羅(左)與女友喬治娜。(Getty Images)

影／雖輸掉世足賽 C羅女友給他撫慰 聖誕大禮竟是...

2022-12-26 11:20
周杰倫(右)與老婆昆凌(左)曾跟聞名全球的球王梅西相見歡。圖／杰威爾音樂提供

周杰倫同框梅西、姆巴佩 「王王相見」 超狂

2022-12-19 13:19

超人氣

更多 >
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了
「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起

「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客

寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客