巴西球王比利病情惡化 女兒PO醫院共度聖誕照片

巴西球王比利病情惡化，目前正在病房內觀察。（路透）

巴西 球王比利（Pelé）的女兒凱莉‧納西門托（Kely Nascimento）25日聖誕節 當天在社群媒體 上傳一張家人齊聚在聖保羅愛因斯坦醫院比利病房裡的照片。

凱莉在Instagram發文說：「即使悲傷，我們仍只有感恩，感恩所有人的關愛，感恩此時此刻能夠和他（比利）在一起度過另一個夜晚。聖誕快樂。祝福所有人健康快樂，永遠充滿愛、歡笑和熱情。」

凱莉也感謝愛因斯坦醫院，說「能夠在這樣的醫院治療是一種特別的恩典。」

10月度過82歲生日的比利，因結腸癌接受治療，11月29日前往醫院重新評估化療，被診斷患有呼吸道感染後一直住院。

21日陪同球王的醫療團隊發布報告說，他的病情惡化，損害腎臟和心臟功能。

最近一次診斷後，醫生和家人決定將比利轉入普通病房觀察，並在那裏和家人度過聖誕節。

比利也在那裡觀看11月20至12月18日在卡達舉行的世界盃足球賽部分賽事。12月5日巴西國家隊在16強賽踢贏韓國後，巴西球員拿著有球王比利（Pelé）名字和照片的橫幅進入球場向球王比利致敬。

比利在看到巴西球員致敬後，透過家人傳達訊息：「現在我是解脫和幸福的心情混在一起，球員們讓我的一天非常開心。」