世足賽／慶祝奪冠 阿根廷擬發行梅西紀念鈔

阿根廷中央銀行官員提出發行「梅西紀念鈔」構想。（取材自推特）

阿根廷球星梅西 （Lionel Messi）征戰五屆世界盃 ，終於在今年首度捧起金盃，這也是阿根廷自1986年後再度拿下冠軍。據媒體報導，阿根廷中央銀行考慮發行面額1000披索（約5.7美元）的紀念貨幣 。

根據「El Financiero」報導，發行「梅西紀念鈔」是阿根廷中央銀行官員提出的意見。他們計畫將梅西的頭像和簽名，印在紙鈔正面，背面則印上「La Scaloneta」，這是阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）的暱稱。

不過這項消息還未獲得官方證實，阿根廷1978年首次贏得世界杯冠軍時，也發行紀念幣，另外前阿根廷第一夫人裴隆（Eva Peron）逝世50周年時，也發行過紀念幣。

除此之外，法國衛冕失利後，仍不斷批評裁判的判決，認為阿根廷第3顆進球違規，對此波蘭「光頭裁判」馬西尼亞克（Szymon Marciniak）終於打破沉默，認為如果該比照辦理，法國第3顆進球也該被取消。

根據法國媒體「隊報」報導指出，梅西延長賽為阿根廷攻進第3球時，有2位情緒亢奮的阿根廷球員衝進場中，近期有超過20萬名法國球迷在網路聯署，想以裁判出錯為由，要求國際足總（FIFA）讓冠軍戰重踢。

對此馬西尼亞克做出反擊，在記者會秀出一張照片，聲稱是法國姆巴佩（Kylian Mbappe）第3次進球時的情況，「法國人沒有提到這張照片，可以看到當姆巴佩進球時，球場上也有7名法國人。」

馬西尼亞克也強調這場比賽吹罰尺度沒問題，他更直言，「不論阿根廷還是法國，雙方延長賽進球時都有替補球員進場慶祝，賽後才挑毛病說不過去。」