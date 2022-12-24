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世足賽／梅西未來決定了…續留巴黎1年 與姆巴佩當隊友

體育新聞組／綜合報導
梅西決定繼續留在法國踢球。（路透）
梅西決定繼續留在法國踢球。（路透）

率領阿根廷奪下今年世足賽冠軍，同時也奪下世足金球獎的梅西（Lionel Messi），足球生涯來到另一高峰。日前傳出他已做出決定，同意繼續為法甲巴黎聖日耳曼隊延長效力一年，繼續與姆巴佩(Kylian Mbappe)、內馬爾（Neymar）合作。

梅西是於2021年8月離開長年效力的西甲巴塞隆納隊，轉投入巴黎聖日耳曼隊，當時引起相當大的轟動，他淚別前東家，以年薪3500萬歐元，簽下2+1年合約，該合約兩年期部分於2023年6月到期，據報導，梅西如今提前決定同意繼續執行延長的一年合約。

對35歲的梅西來說，留在歐洲頂級球隊，將可繼續大放異彩，他本季為巴黎聖日耳曼隊出賽19場，一共踢進12球，表現得到肯定。

巴黎聖日爾曼球員今年在世足賽表現活躍，不僅梅西與姆巴佩在決賽碰頭，哈基米（Achraf Hakimi）所屬的摩洛哥也拿下第4名，讓俱樂部卡達籍老闆阿爾赫萊菲（Nasser Al-Khelaifi）直言為他們感到驕傲。

而對於旗下兩名好手在冠軍交鋒，阿爾赫萊菲坦言，作為一個法國俱樂部的主席，自己為法國和姆巴佩感到難過，但也對梅西奪冠開心，「如果我可以頒兩座獎盃，我會一個給姆巴佩、一個給梅西。」

不過近日足球網站「Goal」也報導，梅西向俱樂部提出希望在巴黎聖日爾曼新賽季首場比賽展示世足賽冠軍獎盃的請求，這也讓俱樂部陷入兩難狀況，畢竟巴黎聖日爾曼不僅是屬於法甲的球隊，姆巴佩屆時也將會在場，尤其在冠軍賽後部分阿根廷球員對於姆巴佩和法國球員出現不少挑釁動作，如果屆時梅西真在主場舉起冠軍獎盃，是否能獲得法國球迷支持仍難以評估。

梅西 巴黎聖日耳曼 足球

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