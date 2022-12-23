世足賽／相隔36年奪冠 傳阿根廷政府將發行梅西紀念鈔

阿根廷球星梅西。（歐新社）

阿根廷球星梅西 （Lionel Messi）征戰五屆世界盃 ，終於在今年首度捧起金盃，這也是阿根廷自1986年後再度拿下冠軍。如今根據媒體報導，阿根廷中央銀行考慮發行面額1000披索（約5.7美元）的紀念貨幣。

梅西在世界盃冠軍戰梅開二度，是阿根廷能順利奪冠的最大功臣。梅西在本屆世界盃一共踢進7球，雖然無緣世足金靴獎，但也順利奪下世足金球獎 寶座。

根據El Financiero報導，發行「梅西紀念鈔」是阿根廷中央銀行官員提出的意見。他們計畫將梅西的頭像和簽名，印在紙鈔正面，背面則印上「La Scaloneta」，這是阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）的暱稱。

不過這項消息還未獲得官方證實，阿根廷1978年首次贏得世界盃冠軍時，也發行紀念幣，另外前阿根廷第一夫人裴隆（Eva Peron）逝世50周年時，也發行過紀念幣。