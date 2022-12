世足賽／相隔36年奪冠 傳阿根廷政府將發行梅西紀念鈔

阿根廷球星梅西 (Lionel Messi)征戰五屆世界盃 ,終於在今年首度捧起金盃,這也是阿根廷自1986年後再度拿下冠軍。如今根據媒體報導,阿根廷中央銀行考慮發行面額1000披索(約5.7美元)的紀念貨幣。

梅西在世界盃冠軍戰梅開二度,是阿根廷能順利奪冠的最大功臣。梅西在本屆世界盃一共踢進7球,雖然無緣世足金靴獎,但也順利奪下世足金球獎 寶座。

根據El Financiero報導,發行「梅西紀念鈔」是阿根廷中央銀行官員提出的意見。他們計畫將梅西的頭像和簽名,印在紙鈔正面,背面則印上「La Scaloneta」,這是阿根廷主帥斯卡洛尼(Lionel Scaloni)的暱稱。

不過這項消息還未獲得官方證實,阿根廷1978年首次贏得世界盃冠軍時,也發行紀念幣,另外前阿根廷第一夫人裴隆(Eva Peron)逝世50周年時,也發行過紀念幣。

