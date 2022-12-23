世足賽／阿根廷球迷瘋狂羞辱姆巴佩 法財長斥沒品

法國球星姆巴佩說「南美洲足球不如歐洲」，惹毛阿根廷門將馬丁尼茲（左）。（歐新社）

法國財政部長勒麥爾表示，阿根廷球迷慶祝該國於2022卡達世界盃足球 賽奪冠的遊行中，對法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）有令人反感的嘲諷行為，如此行徑很「沒品」，國際足球總會應展開調查。

姆巴佩先前受訪時，說出「南美洲足球不如歐洲」的言論引發爭議，也惹毛阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）。阿根廷奪下世界盃冠軍後，球隊於休息室大肆慶祝，馬丁尼茲卻讓全隊為姆巴佩「默哀」一分鐘。

當阿根廷國家隊回到家鄉，參加慶祝奪冠的遊行時，馬丁尼茲手上抱著「哭哭臉」姆巴佩娃娃，更有球迷焚燒一片上頭貼有姆巴佩照片和十字架的假棺材板。

此外，法國在世界盃決賽歷經PK大戰最終不敵阿根廷後，法國足球協會和一個反種族歧視 的機構，對於在社群媒體 向姆巴佩及其隊友發表涉及種族歧視侮辱言論的人士，將提出相關法律訴訟。

當被問到對於阿根廷球迷侮辱姆巴佩一事有何感想時，法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）告訴媒體說，那樣的行為很「沒品」，並公開質問國際足球總會（FIFA）是否應該調查這些事件。

勒麥爾說：「FIFA在幹嘛？體育講求的就是公平競爭，是要展示對其他人、對輸家的尊重。」

姆巴佩24歲生日當天，有數百萬人湧上阿根廷首都布宜諾斯艾利斯街頭，盛大歡迎梅西（Lionel Messi）擔任隊長的阿根廷國家隊凱旋歸來。

姆巴佩和其他構成法國隊主力的非裔球員，在社群媒體受到一小部分自家球迷的種族歧視言辭辱罵。

SOS反種族主義協會（SOS Racisme）把超過100條有仇恨言論的發文截圖，並對那些躲在螢幕後罵人者提起刑事訴訟。法國足球協會也做了一樣的事。

SOS反種族主義協會秘書長埃邦格（Hermann Ebongue）說道：「這表達出一種極右翼的意識形態，即是認為這些人不應該被視為法國人。」

他還提到，在PK大戰中攻門失敗的柯曼（Kingsley Coman）和曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）被辱罵得最慘，還有一些球員已經將他們社群媒體帳號的留言區關閉。