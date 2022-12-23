世足賽／不怕姆巴佩傷心？傳梅西想在大巴黎主場秀大力獎盃

梅西（右）跟姆巴佩是大巴黎的隊友。（路透）

卡達世界盃足球 賽在日前落幕後，各國球星接下來也都將陸續回到各自母隊備戰新球季，其中梅西 （Lionel Messi）與姆巴佩（Kylian Mbappe）所屬的巴黎聖日爾曼老闆阿爾赫萊菲（Nasser Al-Khelaifi）近日就直言，希望能夠將梅西與姆巴佩兩人長留在陣中，甚至直言如果能夠頒發兩座獎盃，將讓兩人各拿回一座。

巴黎聖日爾曼球員今年在世足賽表現活躍，不僅梅西與姆巴佩在決賽碰頭，哈基米（Achraf Hakimi）所屬的摩洛哥最終也拿下第4名，讓俱樂部卡達籍老闆阿爾赫萊菲在近日受訪時也直言為他們感到驕傲，「最重要的是作為一個俱樂部，巴黎聖日爾曼打破了很多紀錄，在我的觀點，今年冠軍賽是世足賽史上最棒的一屆。」

對於旗下兩名好手在冠軍交鋒，阿爾赫萊菲坦言，作為一個法國俱樂部的主席，自己為法國和姆巴佩感到難過，但同時也對於梅西奪冠感到開心，「如果我可以頒發兩座獎盃，我會一個給姆巴佩、一個給梅西，這對我來說是一件很困難的事情，因為我應該支持法國，但我也為梅西開心，因為這是他應得的，但姆巴佩也還有很多次機會能夠贏得冠軍。」

不過近日足球網站「Goal」也報導，梅西向俱樂部提出了希望在巴黎聖日爾曼新賽季首場比賽展示世足賽冠軍獎盃的請求，這也讓俱樂部陷入兩年狀況，畢竟巴黎聖日爾曼不僅是屬於法甲的球隊，姆巴佩屆時也將會在場，尤其在冠軍賽後部分阿根廷球員對於姆巴佩和法國球員出現不少挑釁動作，如果屆時梅西真的在主場舉起冠軍獎盃，是否會獲得法國球迷的支持仍難以評估。