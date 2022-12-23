我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百年最冷聖誕 風暴強襲各州 逾6200航班取消

紐約強風豪雨 聖誕出遊掃興

世足賽／不怕姆巴佩傷心？傳梅西想在大巴黎主場秀大力獎盃

記者劉肇育／即時報導
梅西（右）跟姆巴佩是大巴黎的隊友。（路透）
梅西（右）跟姆巴佩是大巴黎的隊友。（路透）

卡達世界盃足球賽在日前落幕後，各國球星接下來也都將陸續回到各自母隊備戰新球季，其中梅西（Lionel Messi）與姆巴佩（Kylian Mbappe）所屬的巴黎聖日爾曼老闆阿爾赫萊菲（Nasser Al-Khelaifi）近日就直言，希望能夠將梅西與姆巴佩兩人長留在陣中，甚至直言如果能夠頒發兩座獎盃，將讓兩人各拿回一座。

巴黎聖日爾曼球員今年在世足賽表現活躍，不僅梅西與姆巴佩在決賽碰頭，哈基米（Achraf Hakimi）所屬的摩洛哥最終也拿下第4名，讓俱樂部卡達籍老闆阿爾赫萊菲在近日受訪時也直言為他們感到驕傲，「最重要的是作為一個俱樂部，巴黎聖日爾曼打破了很多紀錄，在我的觀點，今年冠軍賽是世足賽史上最棒的一屆。」

對於旗下兩名好手在冠軍交鋒，阿爾赫萊菲坦言，作為一個法國俱樂部的主席，自己為法國和姆巴佩感到難過，但同時也對於梅西奪冠感到開心，「如果我可以頒發兩座獎盃，我會一個給姆巴佩、一個給梅西，這對我來說是一件很困難的事情，因為我應該支持法國，但我也為梅西開心，因為這是他應得的，但姆巴佩也還有很多次機會能夠贏得冠軍。」

不過近日足球網站「Goal」也報導，梅西向俱樂部提出了希望在巴黎聖日爾曼新賽季首場比賽展示世足賽冠軍獎盃的請求，這也讓俱樂部陷入兩年狀況，畢竟巴黎聖日爾曼不僅是屬於法甲的球隊，姆巴佩屆時也將會在場，尤其在冠軍賽後部分阿根廷球員對於姆巴佩和法國球員出現不少挑釁動作，如果屆時梅西真的在主場舉起冠軍獎盃，是否會獲得法國球迷的支持仍難以評估。

梅西 足球 世界盃

上一則

足球／曼聯冷淡告別C羅 歐洲強隊「這原因」不敢要他

延伸閱讀

網紅「灑鹽哥」狂蹭阿根廷、嚇壞梅西 FIFA喊查

網紅「灑鹽哥」狂蹭阿根廷、嚇壞梅西 FIFA喊查
世足賽／姆巴佩丟冠遭網路霸凌 法國足協嗆告

世足賽／姆巴佩丟冠遭網路霸凌 法國足協嗆告
梅西在中國商標申請被駁回…原來是他8歲時被人搶註了

梅西在中國商標申請被駁回…原來是他8歲時被人搶註了
世足賽／24歲生日 姆巴佩終於「笑了」

世足賽／24歲生日 姆巴佩終於「笑了」

熱門新聞

阿根廷奪得世界盃冠軍。(擷自FOX Soccer推特)

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

2022-12-18 12:57
女球迷脫衣慶祝阿根廷奪冠。(擷自Instagram)

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

2022-12-20 15:50
阿根廷隊慶祝贏得世界盃冠軍，梅西(中)捧起大力神盃。(美聯社)

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

2022-12-18 14:18
圖為2022卡達世界盃的開幕演出。(中通社)

紐約、洛城2026現場看世界盃 會有更多亞洲驚喜

2022-12-18 20:42
梅西與妻子在全球數億球迷的注視下相擁慶祝，分享喜悅。(Getty Images)

世足賽／梅西奪冠後與青梅竹馬妻子秀恩愛 甜炸數億人

2022-12-19 02:34
2022世界盃，克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅。美聯社

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

2022-12-17 12:24

超人氣

更多 >
聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注
就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務
中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招
下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路

下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路
這場雪不是扮家家…冬季風暴讓超過2200航班取消

這場雪不是扮家家…冬季風暴讓超過2200航班取消