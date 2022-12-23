巴黎奧運花式游泳 「水男孩」可參賽

2024年巴黎夏季奧林匹克運動會將首次採納男性運動員參加花式游泳項目。（路透）

世界水上運動總會宣布，2024年巴黎夏季奧林匹克運動會將首次採納男性運動員 參加花式游泳 項目。

路透報導，世界水上運動總會聲明指出，一旦國際奧林匹克委員會批准後，根據最新規定，巴黎奧運 的花式游泳項目將有10隊參賽，每支隊伍的8名選手中，最多可有2名隊員為男性。

花式游泳自1984年起被納入奧運項目，在2017年更名前叫做「同步游泳」，但男性運動員直到2015年才開始在世界游泳錦標賽的花式游泳項目出賽，尚未獲准參加奧運。

美國選手梅伊（Bill May）在2015年世界游泳錦標賽成為首位奪下花式游泳混雙項目金牌的男子選手，他表示：「讓男性參加奧運花式游泳項目，一度被認為是無法達成的夢想。」

他還說：「這證明了我們都應該懷抱偉大的夢想。男性運動員有過這個夢想，現在，透過他們的努力不懈，以及許多人的幫助支持，所有運動員都能肩並肩，平等地去追求奧運榮耀。」

2017年與2022年世界游泳錦標賽的花式游泳混雙項目金牌、義大利選手米尼西尼指出，這次宣布是一項重大里程碑。

他表示，「我們的運動朝向包容性邁進的進展如此快速，這個來自國際奧會和世界水上運動總會的決定，將使我們成為整體奧運的典範」。