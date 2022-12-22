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阿根廷奪冠 FIFA世界排名屈居老二 巴西還是第1

中央社／蘇黎世22日綜合外電報導
國際足球總會男足國家隊世界排名，阿根廷第2名，巴西依然高居榜首。圖為巴西隊球迷。（中新社）
國際足球總會男足國家隊世界排名，阿根廷第2名，巴西依然高居榜首。圖為巴西隊球迷。（中新社）

即使在2022卡達世界盃足球賽抱回大力神盃，仍不足以讓阿根廷躋身國際足球總會男足國家隊世界排名第一。今天最新出爐的排行榜阿根廷只排第2名，巴西依然高居榜首。

美聯社報導，巴西本屆世足賽不敵克羅埃西亞而止步8強，但依照國際足球總會（FIFA）世界排名計算方式，近幾年的出賽成績換算的積分仍然夠讓他們稱霸足壇。

本屆世足賽爭冠兩雄阿根廷、法國排名都躍升一名，分居第2、3。

比利時征戰卡達期間只嬴得一場比賽，小組賽階段比完就打包回府，世界排名掉了2名，成為第4。

英格蘭、荷蘭於世足賽都止步8強，世界排名分居第5和第6。本屆世足賽季軍克羅埃西亞的世界排名一口氣前進5名，來到第7。

沒有打進世足會內賽的歐洲強隊義大利，世界排名落居第8。

摩洛哥成為首支踢進世足賽4強的非洲球隊而寫下歷史，世界排名因此大躍進11名，成為第11。

美國在本屆世足賽踢進16強，世界排名上升3名到第13，成為中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）排名最好球隊。墨西哥最新世界排名則為第15。

日本的世界排名在亞洲足球聯盟（AFC）中居冠，上升4名來到第20。澳洲的世界排名躍升11名，成為第27。這兩支亞洲球隊都挺進本屆世足16強。

根據FIFA公布的最新世界排名，曾在世足小組賽踢倒巴西的喀麥隆躍進10名，來到第33名。世足賽場場落敗的地主隊卡達掉了10名，成為第60名。

足球 巴西 義大利

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