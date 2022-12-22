世足賽／姆巴佩丟冠遭網路霸凌 法國足協嗆告

法國隊無緣二連霸，賽後姆巴佩遭到網路霸凌。（歐新社）

世界盃足球 賽落幕，帶領阿根廷奪下暌違36年世足金盃的梅西 （Lionel Messi），在個人社群分享足球生涯紀錄影片與奪冠心得，引起高度關注；未能衛冕的法國隊返國後雖也受到球迷熱情接待，但網路上卻出現對姆巴佩（Kylian Mbappe）、柯曼（Kingsley Coman）等球員的批評，甚至充滿仇恨與種族歧視字眼，法國足球協會宣布介入調查，甚至不排除提告。

4歲就加入阿根廷當地俱樂部格蘭多利隊到的梅西，足球生涯已邁入第30個年頭；對於今年能在世足賽奪冠，梅西強調也是為了過去幾屆代表阿根廷努力過卻未能成功的球員，如2014年他們在巴西世足賽冠軍賽鎩羽而歸，即使沒有完美結局，但他們仍奮戰到最後一刻，同樣值得擁有這座冠軍。

梅西也提到了在前年過世的阿根廷前球王馬拉度納在天上鼓勵著他們，以及那些總是為國家隊提供資源的人，「最後當然是這個美妙的團隊、教練組和國家隊的所有人，因為他們日以繼夜的工作，讓我們在場上更輕鬆，很多時候失敗是旅程和學習的一部分，沒有失望就不可能成功。」

相較於梅西獲得的關注與讚賞，未能完成衛冕的法國隊球星們的遭遇就截然不同。

法國今年在世足賽冠軍賽不敵阿根廷無緣二連霸，但陣中當家球星姆巴佩仍靠著單屆8顆進球奪下金靴獎，優異的表現也被視為後梅西與C羅納度（Cristiano Ronaldo）世代的掌旗者。

不過在冠軍賽落幕後，卻在網路上出現針對姆巴佩以及冠軍賽PK大戰未能踢進關鍵球的柯曼的霸凌事件，讓法國足協在發出聲明強調將會介入調查，法國足協表示會以最堅定的態度譴責這些令人無法容忍的虐待行為，不排除提告，「法國足協將會以最堅定的態度譴責這些令人無法容忍的虐待行為。」