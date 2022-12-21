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世足賽／遭批獨善其身 姆巴佩精神喊話畫面粉碎質疑

記者劉肇育／即時報導
姆巴佩在半場時不斷對著隊友精神喊話的片段曝光。（Getty Images）
姆巴佩在半場時不斷對著隊友精神喊話的片段曝光。（Getty Images）

法國今年在卡達世足賽挑戰衛冕失利後，儘管返國後仍是受到球迷的熱情接待，不過也不乏針對當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）等人的批評聲浪，而一支紀錄法國這次世足賽旅程的影片也曝光，其中一段姆巴佩在冠軍賽中場球隊仍落後時，不斷對著隊友精神喊話的片段，也展現出這名法國當家球星的領袖氣質。

姆巴佩今年在世足賽以單屆8顆進球拿下金靴獎，其中包括在冠軍賽上演帽子戲法，幫助上半場踢完落後的法國將比賽帶入PK大戰，不過最終法國仍是在PK戰中不敵阿根廷無緣衛冕，也出現了部分批評姆巴佩獨善其身或是缺乏領袖氣質的質疑聲音。

不過在今天公布的法國世足賽紀錄片中，姆巴佩在冠軍賽上半場踢完球隊仍落後時，向著隊友精神喊話的畫面也對外曝光，片中他說：「這是一場世足賽決賽，一場終其一生的賽事，總之我們的狀況不可能再更糟了，讓我們回到球場上，看是要讓他們繼續宰割，還是我們應該做些什麼，投入更高的強度展開決鬥，我們該做些其他的事情了。」

姆巴佩隨後說道：「這是世足賽決賽，他們已經進了兩球，但這都已經結束了，我們現在落後兩球，但我們可以討回來，這可是四年才有一次的機會。」

而法國總教練德尚（Didier Deschamps）則是一度怒敲桌子說：「我們不該感到生氣，你們知道這有什麼區別嗎？因為他們正在踢該死的世足賽決賽，而我們卻完全沒有投入其中。」

在發表這段談話後，姆巴佩下半場也身體力行連進3球，只可惜最終法國仍是在PK大戰中輸球，但透過這段談話也可以看出姆巴佩在法國陣中扮演的重要角色，也絕非外界口中欠缺領袖氣質。

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