率阿根廷贏世界盃冠軍 傳梅西與大巴黎續約

阿根廷球王梅西成為全國英雄。(美聯社)

法國「巴黎人日報」今天報導，剛奪得世界盃足球 賽冠軍的阿根廷球星梅西 已與巴黎聖日爾曼隊（大巴黎，Paris St Germain）達成協議，將待在陣中至少到2023-24球季。

路透報導，35歲司職前鋒的梅西（Lionel Messi）曾拿下7座金球獎（Ballon D'Or），他18日剛率阿根廷在2022卡達世界盃足球賽決賽PK大戰後擊敗法國奪冠。

「巴黎人日報」（Le Parisien）報導說：「12月初，有關人員在世界盃期間達成了一項協議，（讓梅西）待在巴黎聖日爾曼至少再一個球季。」

這篇報導沒有引述消息來源。巴黎聖日爾曼未立即回覆置評要求。

巴黎聖日爾曼總裁阿爾赫萊菲（Nasser Al-Khelaifi）本月曾說，梅西對這支法國足球甲級聯賽（Ligue1）冠軍球隊感到很滿意，又說他們在世界盃後將討論續約。

梅西本季替巴黎聖日爾曼進了12球並送出14次助攻。

「巴黎人日報」與法國媒體RMC Sport報導，世界盃落幕，梅西在休息後歸隊時，將與阿爾赫萊菲等巴黎聖日爾曼隊高層開會。

法新社提到，梅西先前整個職業生涯都待在西甲勁旅巴塞隆納（FC Barcelona），他2021年轉會巴黎聖日爾曼，簽了兩個球季的合約，並有續約一年的選擇權。

梅西效力於巴塞隆納時，在2006年、2009年、2011年與2015年贏得4次歐洲冠軍聯賽（European Champions League）冠軍，並獲得10次西班牙甲級足球聯賽（La Liga）冠軍。