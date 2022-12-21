梅西與隊友險被電纜線擊中...阿根廷隊差點少5人

梅西(中)與隊友坐在雙層巴士車頂遊行慶功。(美聯社)

本屆世界盃 即使在冠軍賽落幕後，新聞及網路討論熱度依然不減，特別是阿根廷舉國陷入狂歡，慶祝活動不斷；但昨日遊行 途中，卻發生一段差點把全球球迷嚇死的插曲。

阿根廷國家隊回到國門後，梅西 （Lionel Messi）與隊友隨即搭雙層巴士，在首都布宜諾斯艾利斯數百萬人的簇擁下，展開感謝遊行。

然而「ESPN Argentina」在推特上傳一段影片，梅西等五名球員坐在雙層巴士的車頂與眾人揮手，但只見隨著巴士移動，空中電纜線卻出現在梅西等五人前方，雖然運動神經良好的五人立刻低頭彎腰閃避，但坐在外側、伸手阻擋的帕雷德斯帽子仍被電纜掃掉。

¡CUIDADO CON LOS CABLES MUCHACHOS! Insólito momento en la llegada de los campeones del mundo a Argentina.



Se le voló la gorra a Leandro Paredes. pic.twitter.com/mUfGmOTQdU — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2022

許多網友看得嚇出一身冷汗，有人說「差一點就團滅」、「好險不是高壓電線」、「差點直接去跟馬拉度納本人報告戰果」、「好不容易得世界冠軍，被自己國家電線帶走也太可憐」、「差點去異世界踢球」，也有人說他們坐在最高處是為了讓更多民眾看到，但還是希望所有球員都小心安全。

影片來源：YouTube ESPN Fans