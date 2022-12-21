世足賽／堅持30年夢想 梅西感性長文回首崎嶇奪冠路

梅西在Instagram發布奪冠感性文。（ 美聯社）

卡達世界盃足球 賽落幕，35歲的梅西 （Lionel Messi）率領阿根廷奪下冠軍，在退休前拼上最後一塊成就拼圖，稍早梅西也在個人Instagram上發表感性長文，感嘆終於完成30年來的夢想，並且由衷的感謝大家。

梅西的影片以「你是怎麼開始踢足球的？」開頭，接著放上自己小時候開始踢球，再接著在阿根廷國家隊的每個時刻，最後放上這次親吻獎盃、和隊友一同頒獎，最後以遊行的百萬人潮結尾。

在文字中，梅西透露了這次冠軍有多麽不真實，並且感謝曾經為了阿根廷奮戰的前輩們，認為榮耀是共享的。也特別感謝阿根廷已逝球王馬拉度納，還有為國家隊提供資金的人，最後寫下「由衷的感謝大家，阿根廷加油！」

梅西Instagram全文如下：

從格蘭多利隊（梅西幼時俱樂部），到這次的卡達世界盃，快30年過去了，這段期間足球給我了很多的快樂，當然也有些悲傷。我一直有拿下世界冠軍的夢想，並且不曾放棄嘗試，即便我知道這可能永遠無法實現。

我們贏得的這座冠軍也屬於那些曾經挑戰世界盃，卻沒有成功的人，例如2014年巴西世界盃亞軍的那群人，即便結局不那麼好，但每個人都值得擁有這座冠軍，因為他們一直奮戰到最後一刻，因為他們同樣奮戰到底。

馬拉度納在天上鼓勵我們。在所有為國家隊提供資金的人中，他們不只是看結果，即使在事情沒有如我們所願的時候，他們始終對我們抱著希望。

當然還有隊友、教練團和國家隊所有工作人員，他們日以繼夜工作，讓我們在場上更輕鬆。

很多時候失敗是旅程和學習的一部分，沒有失敗就不可能成功

由衷感謝大家！阿根廷加油！！！