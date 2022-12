世足賽／阿根廷遊行 梅西收忍者龜、門將抱姆巴佩娃娃

阿根廷在卡達世界盃決賽中擊敗法國,風光抱回大力神盃,門將馬丁尼茲(Emiliano Martinez)也拿下金手套獎,不過這位門將可是爭議滿滿,除了獲獎時做出的不雅動作外,後續更有失言風波,如今他還拿著法國明星前鋒姆巴佩(Kylian Mbappé)的娃娃一同遊行 ,再度引發爭議。

馬丁尼茲在PK大戰擋下兩球,賽後打敗呼聲最高的克羅埃西亞門神瓦科維奇(Dominik Livakovic),沒想到頒獎時做出脫序行為,將獎盃放在褲襠處進行「慶祝」,當時他解釋是因為「法國人噓我」。

此外,他在更衣室慶祝時,大喊「為死去的姆巴佩默哀1分鐘。」消息一出再度引發討論。近日在阿根廷遊行時他也帶上印有姆巴佩頭像的娃娃,又把自己推到輿論尖口。姆巴佩過去受訪時曾說「巴西、阿根廷在南美洲並沒有相同的水平,足球 不如歐洲」,被猜測是馬丁尼茲如此「痛恨」姆巴佩的原因。

「姆巴佩」不只出現在馬丁尼茲手上,遊行當中,梅西 也收到從遠處拋過來的娃娃,翻過來一看竟然是「忍者龜」,而姆巴佩一直以來都被說像是忍者龜,讓收到娃娃的梅西不禁會心一笑,然後丟回去。

Messi's reaction after being thrown a Teenage Mutant Ninja Turtle toy 😅



(via magussf/TT) pic.twitter.com/tk43qZEA49