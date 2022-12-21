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世足賽／400萬阿根廷球迷擠爆街頭 梅西改搭直升機遊行

體育新聞組／綜合報導
阿根廷球迷塞爆市中心，國家隊改搭直升機行經遊行路線。（美聯社）
阿根廷球迷塞爆市中心，國家隊改搭直升機行經遊行路線。（美聯社）

阿根廷國家隊奪下今年卡達世界盃冠軍後，原定20日搭乘敞篷巴士在首都布宜諾斯艾利斯遊行，但聚集在街頭的球迷人數愈來愈多，現場已湧入至少400萬人，迫使包括國家隊隊長梅西（Lionel Messi）在內的球員及教練團改搭直升機飛越遊行路線。

自從阿根廷18日擊敗法國奪冠，打破36年來的冠軍荒後，全國陷入瘋狂，慶祝活動不斷。根據當地「號角報」（Clarin）報導，國家隊在20日凌晨3時抵達國門後，人群包圍住球隊巴士，隨著湧入街上的人數持續增加，計畫中午穿過城市的遊行路線被嚴重影響。

阿根廷隊長梅西與隊友搭乘敞篷巴士向球迷致意。(Getty Images)
阿根廷隊長梅西與隊友搭乘敞篷巴士向球迷致意。(Getty Images)

根據社群媒體上的影片顯示，有球迷激動地從橋上跳進載著梅西的球隊巴士上，另一名球迷則沒跳準，掉進了人群中。對此，阿根廷足協主席塔皮亞（Claudio Tapia）表示，國家隊無法繼續搭乘巴士，並向提早到場等候的球迷們致歉。

阿根廷中場小將費南德斯（Enzo Fernandez）發布一張自己帶著耳罩搭乘直升機的照片，總統發言人也證實，由於爆炸性的狂歡人群塞住道路，球員們正搭乘直升機飛越人群。

阿根廷隊長梅西與隊友搭乘敞篷巴士向球迷致意。（路透）
阿根廷隊長梅西與隊友搭乘敞篷巴士向球迷致意。（路透）

阿根廷在卡達世足賽成為最終贏家，梅西奪冠心情嗨到藏不住，IG瘋狂「炫冠」，一連更新帶著大力神盃搭機、抱著大力神盃起床的照片，留言寫下「美好的一天」。

球員們還上傳了返國機艙內的照片。冠軍金盃在機上由梅西拿著。球員塔利亞菲可（Nicolas Tagliafico）在IG上傳了一張冠軍金盃繫著安全帶穩穩在座位上，彷彿是另一名乘客的照片。

阿根廷球迷塞爆市中心，國家隊改搭直升機行經遊行路線。（美聯社）
阿根廷球迷塞爆市中心，國家隊改搭直升機行經遊行路線。（美聯社）

布宜諾斯艾利斯一家報攤掛上寫著「榮耀加冕」的布條，「號角報」（Clarin）和「新聞報」（La Prensa）等日報都向梅西和他的隊友為阿根廷睽違36年再度奪冠表達滿滿的「感謝」，這是阿根廷史上第3座世足冠軍獎盃。

阿根廷球迷塞爆市中心，國家隊改搭直升機行經遊行路線。（路透）
阿根廷球迷塞爆市中心，國家隊改搭直升機行經遊行路線。（路透）

梅西 遊行 社群媒體

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