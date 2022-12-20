梅西超越「那顆蛋」 笑擁金盃IG貼文按讚數登歷史第一

梅西分享奪冠喜悅的IG發文，已獲得超過6700萬的按讚數，超越「那顆蛋」，成為該平台史上最多讚的貼文。(美聯社)

別再爭論足球 巨星梅西 和C羅 誰比較偉大，倒是有場對決勝負已分：梅西分享奪冠喜悅IG發文，已獲得超過6700萬的按讚數，超越「那顆蛋」，成為該平台史上最多讚的貼文。

彭博資訊報導，金氏世界紀錄20日表示，這則梅西貼文的按讚數已登上歷史第一。該文章有10張梅西的照片，數張是他在阿根廷世足賽封王後笑擁大力神杯、和隊友慶祝勝利。

多名追蹤者在留言中開玩笑，提及2019年成為史上最多讚的IG貼文，也就是「那顆蛋」，例如，有個留言是「蛋的地位不穩了」。而在那顆蛋的照片底下有許多留言只有一個詞「梅西」，再加上阿根廷國旗的符號。有個留言是「這顆蛋已經拿去炒了」。

那顆蛋在2019年被@world_record_cup發表時，目標是超越美國女星凱莉珍娜（Kylie Jenner）女兒手握她大拇指的照片，成為當時最多讚的IG貼文，結果在僅九天的時間，就達成此一成就。截至20日，那顆蛋的貼文已累積超過5,700萬個按讚數，而這也是該帳號迄今唯一的貼文。紐時同年揭露，在這則貼文背後主導的是戈弗雷（Chris Godfrey）和兩名他的朋友。

梅西日前率阿根廷，奪下世足賽冠軍，圓滿了他的傳奇生涯。相形下，梅西長期勁敵C羅從未取得此一成就，葡萄牙今年在八強賽就遭淘汰。不過，C羅擁有幾個IG的紀錄。根據金氏世界記錄，他的追蹤人數是史上最多，且是第一個追蹤人數突破5億人的帳號，比梅西的4億人還多。