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世足賽／姆巴佩24歲生日遭網路霸凌 法足協調查喊告

記者劉肇育／即時報導
姆巴佩曬出24歲慶生照片。（取材自Instagram）
姆巴佩曬出24歲慶生照片。（取材自Instagram）

卡達世足賽落幕，不過所衍生的場外話題仍持續延燒，其中法國足協就宣布將針對法國球員包括姆巴佩（Kylian Mbappe）、柯曼（Kingsley Coman）等人在網路上遭到言語霸凌的事件進行調查，且採取法律行動。

法國今年在世足賽冠軍賽不敵阿根廷無緣二連霸，但陣中當家球星姆巴佩仍靠著單屆八顆進球奪下金靴獎，優異的表現也被視為後梅西（Lionel Messi）與C羅納度（Cristiano Ronaldo）世代的掌旗者。

世足衛冕失利後的姆巴佩，剛剛迎來24歲生日，他在社群媒體曬出慶生照：「24歲啦，謝謝大家給我的留言！」

不過在冠軍賽落幕後，卻在網路上出現針對姆巴佩以及冠軍賽PK大戰未能踢進關鍵球的柯曼的霸凌事件，讓法國足球在今天發出聲明強調將會介入調查，並對於那些使用種族歧視或是仇恨性言論來打擊球員的人進行提告，「法國足協將會以最堅定的態度譴責這些令人無法容忍的虐待行為。」

其中柯曼所屬的拜仁慕尼黑也發出聲明力挺自家球員並譴責所有種族主義言論，「拜仁大家庭將會支持你，種族主義在體育界和我們的社會中是沒有立足之地的。」

種族主義 霸凌 C羅納度

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