世足賽／冠軍得來不易…梅西抱著大力神盃入睡

梅西曬出大力神盃共眠的照片。（取材自Instagram）

13歲的梅西 ，身高僅125公分，志願是成為一名體育老師；22年後，他在卡達世界盃 凝聚4000多萬阿根廷人和無數家庭的心，也讓阿根廷在36年後再度在世界舞台上找回尊嚴和驕傲。

團結4000多萬阿根廷人 點亮幸福光芒

在梅西帶著阿根廷隊加冕第三座世界盃冠軍後，並沒有人高喊要梅西成為阿根廷總統、或是冠軍能解決阿根廷悲慘的社會問題；相反的，對於政治的失望、經濟的不穩定，許多阿根廷人都希望梅西和足球 國家代表隊不要沾染到一丁點的政治。

阿根廷民眾歐黑達（Marisa Ojeda）在社群媒體上如此寫著，「梅西帶領的球隊是為了每天與貧困和飢餓奮戰、努力和犧牲的阿根廷人民，第三座世界盃冠軍並不屬於腐敗、無能和無用的政客」。

梅西曬出大力神盃共眠的照片。（取材自Instagram）

阿根廷隊日前在卡達世界盃4強賽擊敗克洛埃西亞後，一位阿根廷女記者採訪梅西時，向梅西表示她心中的感動，說到梅西在大家心中的地位無法動搖，無人能及，這一點就已勝過任何一座世界盃冠軍，「梅西點亮了每個人的人生，他為大家帶來難以言喻的幸福」。

阿根廷民眾希望阿根廷贏得第三座冠軍後，能向世界分享阿根廷人的喜悅，4千多萬名阿根廷人從伊瓜蘇瀑布（Iguacu Falls）到南極，舉國歡騰，分享阿根廷如何單純熱愛足球；而遠在1萬7000公里外的孟加拉球迷，也為阿根廷隊身穿藍白球衣，揮舞著阿根廷國旗，吶喊加油。

在南美洲其他國家的球迷也支持梅西。巴拉圭球迷（Matias）在世界盃冠軍戰前一天相約9位好友坐飛機趕到阿根廷，和阿根廷人一起為梅西加油，為阿根廷尖叫，那一刻沒有國界，只為梅西和教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）帶領的斯卡洛納塔（La Scaloneta）軍團加油。

「跳蚤」到國家隊隊長 梅西激勵一代球員

在足球場上，梅西進攻的速度總是讓對手捏把冷汗，僅169公分的他有過人的盤球能力，在高速中煞停再切入，傳球助攻，移動方向難以抓摸。

梅西從3歲開始踢足球，有對手靠近就帶球閃跑，驚人的帶球技巧，加上內向的個性，家人暱稱梅西像一隻「跳蚤」一樣在足球場上跳動，這個稱號在梅西登上第一次世界盃前，媒體就這樣稱呼他了。

阿根廷隊20日回國，隨即冠軍遊行。（歐新社）

梅西11歲時，被診斷出生長激素不足，身高只有125公分，若無接受治療，恐患侏儒症，斷送足球生涯，但龐大的醫療費用對勞工階層的梅西一家無疑是個考驗。

所幸遇到西甲巴塞隆納隊（FC Barcelona）球探，發現梅西的足球潛力，隨手以一張餐巾紙寫下合約，也承諾支付梅西的醫療費用，全家因此由阿根廷羅薩里奧（Rosario）搬到西班牙。治療期間，梅西身高增長到169公分，梅西自17歲嶄露頭角，19歲登上世界盃舞台。

梅西說，「現在我明白，只要不放棄，壞事也會變成好事」。儘管比其他人矮小，梅西卻可以更加敏捷，成為球技一大優勢。

梅西長期旅居西班牙踢球，2005年取得西班牙籍，一路以來取得職業足球界無數榮耀，沉著冷靜的個性在場上鮮少刻意引起衝突。

他從2011年開始擔任阿根廷國家隊隊長前，曾被冠上「冷胸膛」的稱號，人們不習慣在比賽陷入膠著時，看不到梅西以高昂的氣勢激勵隊伍。

梅西喝著馬黛茶，擁著大力神盃，堪稱最幸福照片。（取材自Instagram）

梅西2014年曾說，對於獲得金球獎不感興趣，他只想要將世界盃冠軍獎座帶回阿根廷。2016年6月，身為阿根廷國家代表隊隊長的梅西曾經短暫退出國家代表隊，當時他說，不能與阿根廷隊一起獲得冠軍，他比任何人都痛苦。

梅西的人品和精湛球技吸引全世界的球迷，他們相信梅西謙虛的態度，不吝於助攻隊友，肯定梅西的人格。

梅西曾表示，「比起成為世界上最厲害的足球員，我更希望當一個好人。當我退休的時候，我希望大家會記得我是一個正派的人」。這樣的態度，讓他受到無數年輕球員和球迷的喜愛，尤其是小梅西近10歲的阿根廷世代覺得梅西是足球界的模範生。

梅西也是阿根廷孩童、青少年的偶像。走進阿根廷大大小小的俱樂部，甚至在任意一條街上詢問路人，他們幾乎都會不加思索地說，「最喜歡梅西，梅西是偶像，我的全部」。

如同一直以來對於梅西的崇拜和喜愛，2019年後新進的隊友們相信梅西，也想和偶像一起拿下大力神盃。在2021年美洲盃，他們與心中的偶像一起留下最難忘的回憶，贏得久違28年的美洲盃冠軍，帶給阿根廷人和全球球迷一個嶄新的阿根廷隊樣貌。

此後，梅西一掃前些年的低潮，展現對隊友更外放的領導風格，讓隊友感受到對於勝利的渴望及溫暖的關心；新一代隊友們的球風也開拓梅西跳蚤式的進攻範圍，讓梅西多了更多助攻和得分的機會。

球迷歐黑達（Marisa Ojeda）說，今年阿根廷球隊以團結的表現告訴大家，儘管失敗還是犯錯，仍舊可以站起來，擺脫困境，以有效的運球、助攻、快速進攻和積極射門，實現預期的目標。

梅西在卡達世界盃受訪說：「我有時會嚴重懷疑自己，感謝上帝和家人的陪伴，讓我重新站起來再試一試，這就是人生的意義。每個人都有機會受到打擊，再重新出發為夢想而戰。」

今年世界盃，阿根廷球隊從爆冷敗給沙烏地阿拉伯後，一路過關斬將，賽事充滿考驗，梅西也挺著壓力，一改以往不多言的習慣，請大家對他和阿根廷隊有信心，他甚至在8強賽多次槓上荷蘭隊，但大家樂見梅西這番模樣。

「你在看什麼？笨蛋？閃遠點」。他在賽後怒飆荷蘭球員的一句話讓全民瘋狂，「冷胸膛」的外號從此破除，當大家再提到梅西時，都是「我們的梅西、梅西加油」。

「阿根廷，別為我哭泣」這次為榮耀喜極而泣

有阿根廷球迷在世界盃開踢時許下願望，若梅西帶阿根廷拿下第三顆星星，他將跪爬至阿根廷首都著名景點方尖碑。當阿根廷真正拿到睽違36年的世界盃冠軍，他也實踐諾言，就像梅西一路經過的考驗，一步步用雙手和膝蓋，從阿根廷總統府穿越人群，爬向方尖盃繞行一圈。

卡達世界盃每場阿根廷隊賽事進行時，球迷低喊著「梅西、梅西、梅西 」，搭配著膜拜的手勢，不管是阿根廷人還是外國球迷，大家默契絕佳，也大聲唱著那首最感人的加油歌：「大家，我們現在再次興奮期待。我想贏得第三次，我想成為世界冠軍。馬拉度納，我們可以在天堂看到。馬拉度納和托塔一起支持梅西。」

以往與阿根廷互有敵意的巴西球迷，也折服於梅西的魅力，情願守在電視機前，為阿根廷加油，希望梅西帶領阿根廷為南美爭下一座冠軍。

阿根廷民眾埃德卡多（Edegado）見證阿根廷奪下1978年、1986年及本屆世界盃冠軍，因為有家人和朋友陪伴，他最享受的是這一次世界盃。

對他而言，兩位10號，梅西與馬拉度納是無法比較的，馬拉度納是他的時代，所以記憶深刻入骨；而梅西對他而言是一位巨星。

梅西的蛻變和內心的強大，在2021年美洲盃逐漸顯現。

阿根廷隊在卡達世界盃冠軍戰對戰法國、進入PK戰時，梅西不像以往愁眉苦臉，而是洋溢笑容， 他已轉變到能真正體驗與強者對決的興奮和享受比賽帶來的快樂，就像總教練斯卡洛尼開賽前的期望，希望梅西「享受」這屆卡達世界盃，在球場上玩得開心。

當阿根廷隊PK戰踢進最後一分拿下冠軍時，整個阿根廷都在尖叫，所有人相互擁抱，也有民眾喜極而泣。

阿根廷電台節目主持人分享說，有幼稚園年紀的孩子問著哭泣的爸媽：「阿根廷不是贏了冠軍嗎？為什麼你們還哭了呢？」

拿下冠軍大力神盃之後，超過百萬名阿根廷人攜家帶眷湧入阿根廷首都市中心方尖碑，沿途車隊都打開車窗，揮舞國旗，鳴按喇吧，人群唱著歌：「大家，我們現在再次興奮期待。」阿根廷全國上下為久違36年的世界盃冠軍一起慶祝，一起為人生留下一次難得的紀念。

方尖碑的百萬人潮中，無數藍白球衣鑲著10號，寫著梅西，此刻梅西已是阿根廷人的精神象徵，提到梅西，人們只有無比的感激，讓阿根廷可以享受足球場上勝利的幸福，在那一天擁有全世界的祝福和無比光榮。，

儘管阿根廷當前經濟依舊困窘、通膨居高不下、貧窮問題難解，但2022年12月18日這一天，4千萬多名阿根廷人在各自的人生軌跡裡刻下「2022年梅西為阿根廷拿下第三座世足盃冠軍」的回憶，也獲得勇氣，轉身再去面對大環境和生活中的種種挑戰。