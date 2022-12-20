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世足賽／女球迷上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

世界新聞網、聯合新聞網／整理
女球迷脫衣慶祝阿根廷奪冠。(擷自Instagram)
女球迷脫衣慶祝阿根廷奪冠。(擷自Instagram)

在阿根廷奪得2022卡達世界盃足球賽冠軍後，電視實況轉播無意間拍到阿根廷女球迷上空慶祝，由於違反卡達習俗規定，傳出可能會被卡達政府逮捕監禁；如今更多露胸正面照片曝光，而且不只有一位女性，而是有兩位，究竟她們下場會如何？

英國「太陽報」指出，兩名女性之後被世界盃工作人員護送出球場，不過並沒有逮捕她們；兩人在球場外仍開心地掀衣露出雙乳，由其中一位女性的Instagram看出，兩名女性後來應皆安全離開現場。

女球迷脫衣慶祝阿根廷奪冠。(擷自Reddit)
女球迷脫衣慶祝阿根廷奪冠。(擷自Reddit)

英國太陽報先前報導指出，阿根廷確定擊敗法國奪冠後，電視轉播的鏡頭轉向瘋狂慶祝的球迷，卻捕捉到一名金髮女球迷脫去身上的球衣揮舞，上半身一絲不掛。儘管國外的女性不必穿上卡達傳統的黑色長袍，但依規定上衣必須遮住腹部、肩膀，下半身的服裝必須至少遮到膝蓋，因此兩人的穿著恐違反當地法律。

如今依照傳出的正面照，原來這兩位女球迷雖脫光上半身衣服，但在胸前重點部位彩繪上阿根廷國旗；至於這種方式是否合乎規定，則由卡達政府認定。

前克羅埃西亞小姐諾爾(Ivana Knoll)之前也在場中公開以比基尼式穿著示眾，並未被卡達當局禁止。

➤➤➤前克國小姐不怕犯規 露半球加油

影片來源：YouTube

世界盃 英國 足球

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