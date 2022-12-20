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馬克宏出馬力邀 法國足球隊始短暫現身會球迷

中央社巴黎20日綜合外電報導
法國隊球員在巴黎協和廣場的飯店陽台上短暫現身。(美聯社)
法國隊球員在巴黎協和廣場的飯店陽台上短暫現身。(美聯社)

在卡達世界盃與大力神盃失之交臂的法國隊，賽後一天才終於在巴黎協和廣場的飯店陽台上短暫現身。法國足球協會主席雷茨透露，這全靠總統馬克宏親自出馬，請球員向球迷致意。

法新社報導，法國隊18日晚間在2022卡達世界盃足球賽決賽中PK大戰落敗，雷茨（Noel Le Graet）在聲明中告訴法新社，球員那時就希望隔天各自直接回家。

他說：「在失望、難過和這般激動情緒的壓力下，我理解如此決定並且予以尊重。」

「總統希望跟球員交流。雙方交換意見後，情況於（周一）上午10時左右改變。當然我也跟球隊一起接受此事。」

經過令人困惑、矛盾說法此起彼落的一天後，球員們昨晚總算在極富歷史意義的協和廣場（Place de la Concorde）上五星級克利揚飯店（Crillon hotel）陽台上短暫現身幾分鐘。

塞滿協和廣場的約5萬名球迷揮手、歡呼，並且高唱國歌，其中許多人已在寒冷冬夜中守候超過4個小時。

現場大體上呈現節慶氣氛，但還是有人抱怨警方把封鎖線拉得太寬，球員們從陽台上揮手時，幾乎看不到他們。

數名法國球員表示，群眾的支持讓他們高興。

法國隊前鋒圖拉姆（Marcus Thuram）告訴法國電視一台（TF1）：「坦白講，那很壯觀，溫暖我們的心，能夠讓這麼多法國人驕傲和開心，真是榮幸之至。」

法國隊出現諸如金球獎（Ballon d'Or）得主本澤馬（Karim Benzema）在內的多位大將受傷，上周還有一波病毒感染。雖然與大力神盃失之交臂，未能衛冕成功，法國民眾始終一面倒地力挺國家隊。

決賽時馬克宏（Emmanuel Macron）在卡達首都杜哈郊外盧塞爾體育場（Lusail Stadium）的表現受到的關注不下於球隊。隨著比賽節奏，44歲足球迷馬克宏時而從座位上彈了起來，賽後還進入場中安慰深受輸球打擊的球員。

馬克宏後來還進入更衣室裡鼓舞士氣，但他也因此挨批政治作秀蹭過頭。

法國隊球員在巴黎協和廣場的飯店陽台上短暫現身。(美聯社)
法國隊球員在巴黎協和廣場的飯店陽台上短暫現身。(美聯社)

馬克宏 足球 世界盃

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