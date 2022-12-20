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影／梅西高舉大力神盃抵達阿根廷 超過20萬粉絲接機

世界新聞網／輯

卡達世界盃冠軍的阿根廷隊，20日乘飛機抵達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，受到阿根廷人民的熱烈歡迎。隊長梅西（Lionel Messi）手捧大力神盃和總教練卡帕尼（Lionel Scaloni）第一個走下飛機。

梅西高舉大力神盃走下飛機。（路透）
梅西高舉大力神盃走下飛機。（路透）

阿根廷隊航班降落。（路透）
阿根廷隊航班降落。（路透）

據阿根廷媒體報導，有超過20萬人來到機場迎接阿根廷隊凱旋，機場附近道路已經被人群塞滿。機長也沾了光，駕駛阿根廷回國班機的機組成員也曬出照片，手捧得來不易的大力神盃合影。

阿根廷市區擠滿迎接球員的民眾。（取材自推特）
阿根廷市區擠滿迎接球員的民眾。（取材自推特）

梅西在世界盃上率領阿根廷隊奪得冠軍並獲得金球獎，里約州體育總署致信阿根廷足協，對梅西發出正式邀請，希望他「能夠在馬拉卡納大球場的名人之路上留下足印，讓他的名字能夠與比利、加林查、里維利諾、羅納度等一起成為世界足球歷史上不朽的名字」。

梅西 機場 世界盃

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