影／梅西高舉大力神盃抵達阿根廷 超過20萬粉絲接機

卡達世界盃 冠軍的阿根廷隊，20日乘飛機抵達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，受到阿根廷人民的熱烈歡迎。隊長梅西 （Lionel Messi）手捧大力神盃和總教練卡帕尼（Lionel Scaloni）第一個走下飛機。

梅西高舉大力神盃走下飛機。（路透）

阿根廷隊航班降落。（路透）

據阿根廷媒體報導，有超過20萬人來到機場 迎接阿根廷隊凱旋，機場附近道路已經被人群塞滿。機長也沾了光，駕駛阿根廷回國班機的機組成員也曬出照片，手捧得來不易的大力神盃合影。

阿根廷市區擠滿迎接球員的民眾。（取材自推特）

梅西在世界盃上率領阿根廷隊奪得冠軍並獲得金球獎，里約州體育總署致信阿根廷足協，對梅西發出正式邀請，希望他「能夠在馬拉卡納大球場的名人之路上留下足印，讓他的名字能夠與比利、加林查、里維利諾、羅納度等一起成為世界足球歷史上不朽的名字」。

¡LEO MESSI NOS TRAJO LA COPA DEL MUNDO A CASA! ¡BIENVENIDOS A ARGENTINA, CAMPEONES! pic.twitter.com/DfL9u40yeQ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) 2022年12月20日

¡CUIDADO CON LOS CABLES MUCHACHOS! Insólito momento en la llegada de los campeones del mundo a Argentina.



Se le voló la gorra a Leandro Paredes. pic.twitter.com/mUfGmOTQdU — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) 2022年12月20日