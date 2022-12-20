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迪馬利亞 梅西身旁最佳天使 在卡達留下完美身影

記者曾思儒／綜合報導
天使送愛心 阿根廷「天使」迪馬利亞進球後，開心地比著愛心手勢。（路透）
天使送愛心 阿根廷「天使」迪馬利亞進球後，開心地比著愛心手勢。（路透）

阿根廷「獅王」梅西一圓生涯獨缺的世界盃金盃，從青少年就同隊的「天使」隊友迪馬利亞（Ángel Di María）沒缺席，兩人包辦上半場兩個進球，賽後一起迎接17年隊友生涯的第4座世界級賽事冠軍，世界盃告別戰完美謝幕。

名字中有「天使」的迪馬利亞今年34歲，和年長1歲的梅西從2005年就在U20國家隊成隊友，且一起打下U20世界盃冠軍；迪馬利亞2008年進入成人隊，當年和梅西一起戴上北京奧運金牌，兩人再一起經過2014年世界盃冠軍戰敗給德國隊的失利、去年共享美洲盃榮耀，今年總算迎接世界盃冠軍。

2014年世界盃決賽，迪馬利亞因8強賽受傷無法出賽。今年他雖在分組賽後就再沒先發，四強賽沒上陣、8強賽也只上場8分鐘，但生涯最後一場世界盃不但先發，且第23分鐘在禁區被犯規，讓梅西操刀罰球攻進冠軍賽第一球；第36分鐘「天使」再建功，卡達世足賽個人第一顆進球寫下驚人成就，成為奧運、美洲盃和世界盃決賽都有進球的史上第一人。

迪馬利亞進球後比出愛心手勢且落下男兒淚，前英格蘭國腳賴特形容，這是「完美天使踢進的美妙進球」；賽後他和梅西緊緊擁抱，為兩人國家隊最後合作留下最美畫面。

阿根廷奪冠當天，迪馬利亞的妻小也在現場見證榮耀時刻，「天使」之女和爸爸一樣親吻了大力神盃，迪馬利亞也感性說，家人一直是自己最大後盾，「非常感謝你們一直在我身邊，全心全意愛你們。」

世界盃 梅西 天使

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